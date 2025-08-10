SAÚDE

Mito dos 10 mil! Cientistas dizem quantos passos por dia são necessários para viver mais

Estudo mostra que meta amplamente difundida não apresenta resultados tão significativos

Se você acha que não deve começar a caminhar porque a meta de 10 mil passos diáriosmeta de 10 mil passos diários, amplamente difundida por aí, parece ser muito alta para você, temos uma boa notícia. De acordo com um estudo publicado no periódico científico The Lancet Public Health no dia 23 de julho, andar alguns milhares de passos a menos ainda pode gerar resultados satisfatórios à saúde.

Segundo a publicação, a “nova” meta mais viável, na verdade, é de 7.000 mil passos e já traz benefícios significativos à saúde. Quem caminha essa quantidade de passos pode diminuir quase 50% das chances de mortalidade por doenças cardiovasculares em comparação com alguém que deu 2.000 passos. Ainda nesse comparativo, também há melhorias significativas na redução dos sintomas de demência, depressão e diabetes tipo 2.

É claro que ainda existem ganhos para a saúde caso você corra acima de 7.000 passos por dia, mas eles tendem a ser menores. Enquanto a meta amplamente difundida reduz o risco de mortalidade geral em 10% a mais que a mostrada pelos cientistas, não há diferença estatisticamente significativa para a incidência de câncer e mortalidade por doenças cardiovasculares, por exemplo.

O objetivo de dar 10 mil passos por dia, popularizado mundialmente como sinônimo de vida ativa, não nasceu de uma recomendação científica. Sua origem remonta ao Japão da década de 1960, quando uma empresa lançou um pedômetro chamado “manpo-kei”, em tradução literal, “medidor de 10 mil passos”, como estratégia de marketing antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A cifra redonda e de fácil memorização ajudou a consolidar o número no imaginário popular