Mito dos 10 mil! Cientistas dizem quantos passos por dia são necessários para viver mais

Estudo mostra que meta amplamente difundida não apresenta resultados tão significativos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 10:00

A corrida, um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida (Imagem: Maridav | Shutterstock)
A corrida, um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida (Imagem: Maridav | Shutterstock) Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

Se você acha que não deve começar a caminhar porque a meta de 10 mil passos diáriosmeta de 10 mil passos diários, amplamente difundida por aí, parece ser muito alta para você, temos uma boa notícia. De acordo com um estudo publicado no periódico científico The Lancet Public Health no dia 23 de julho, andar alguns milhares de passos a menos ainda pode gerar resultados satisfatórios à saúde.

Segundo a publicação, a “nova” meta mais viável, na verdade, é de 7.000 mil passos e já traz benefícios significativos à saúde. Quem caminha essa quantidade de passos pode diminuir quase 50% das chances de mortalidade por doenças cardiovasculares em comparação com alguém que deu 2.000 passos. Ainda nesse comparativo, também há melhorias significativas na redução dos sintomas de demência, depressão e diabetes tipo 2.

É claro que ainda existem ganhos para a saúde caso você corra acima de 7.000 passos por dia, mas eles tendem a ser menores. Enquanto a meta amplamente difundida reduz o risco de mortalidade geral em 10% a mais que a mostrada pelos cientistas, não há diferença estatisticamente significativa para a incidência de câncer e mortalidade por doenças cardiovasculares, por exemplo.

O objetivo de dar 10 mil passos por dia, popularizado mundialmente como sinônimo de vida ativa, não nasceu de uma recomendação científica. Sua origem remonta ao Japão da década de 1960, quando uma empresa lançou um pedômetro chamado “manpo-kei”, em tradução literal, “medidor de 10 mil passos”, como estratégia de marketing antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A cifra redonda e de fácil memorização ajudou a consolidar o número no imaginário popular

Segundo Andrew Scott, professor sênior de fisiologia do exercício clínico da Universidade de Portsmouth, o estudo pode ser uma forma de incentivar a prática de atividades físicas. “No geral, mais é sempre melhor, mas as pessoas não devem se concentrar muito nos números, particularmente em dias em que a atividade é limitada. Isso significa que 10 mil passos por dia não é o único número a ser almejado, o que aumenta a possibilidade de realização", disse ao Financial Times.

