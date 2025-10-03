Acesse sua conta
Operação da polícia busca bebidas adulteradas em Salvador e Feira de Santana

Ação aconteceu nesta sexta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 21:30

Operação Pura Origem
Operação Pura Origem Crédito: Divulgação/PCBA

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada nesta sexta-feira (3), em Salvador e Feira de Santana, para combater o comércio irregular de bebidas adulteradas. Batizada de Operação Pura Origem, a ação também apurou crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo.

A operação aconteceu no mesmo dia em que dois casos suspeitos de intoxicação por metanol foram registrados no estado: um em Feira de Santana, em que a vítima veio a óbito, e outro em Salvador.

Veja como foi a Operação Pura Origem

A operação foi realizada por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) em parceria com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa) e a Vigilância Sanitária Municipal (Visa).

Em abril, a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil já tinha realizado diligências com o mesmo objetivo, nas cidades de Porto Seguro, Itacaré e Arraial d'Ajuda, na região Sul do estado. Na ocasião, sete hotéis foram notificados pelas equipes.

