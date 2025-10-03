Operação da polícia busca bebidas adulteradas em Salvador e Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 21:30
Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada nesta sexta-feira (3), em Salvador e Feira de Santana, para combater o comércio irregular de bebidas adulteradas. Batizada de Operação Pura Origem, a ação também apurou crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo.
A operação aconteceu no mesmo dia em que dois casos suspeitos de intoxicação por metanol foram registrados no estado: um em Feira de Santana, em que a vítima veio a óbito, e outro em Salvador.
Veja como foi a Operação Pura Origem
A operação foi realizada por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) em parceria com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa) e a Vigilância Sanitária Municipal (Visa).
Em abril, a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) da Polícia Civil já tinha realizado diligências com o mesmo objetivo, nas cidades de Porto Seguro, Itacaré e Arraial d'Ajuda, na região Sul do estado. Na ocasião, sete hotéis foram notificados pelas equipes.