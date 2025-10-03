Morte investigada em Feira de Santana liga alerta na Bahia, que já teve 62 mortes por metanol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Maysa Polcri
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:11
Após a aparição do primeiro caso de morte suspeita por intoxicação por metanol, a Bahia entrou em estado de alerta para um problema de saúde pública que já se repetiu em outras ocasiões no estado. Em 1999, o episódio ganhou grande repercussão quando 35 pessoas morreram e cerca de 400 ficaram intoxicadas após ingerirem cachaça artesanal adulterada.
Os casos foram registrados em dez municípios do Sudoeste baiano, entre eles Nova Canaã, Dário Meira, Ibicuí, Poções e Itiruçu. Naquele ano, sete amostras da bebida foram recolhidas e analisadas pelo Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal. Os laudos apontaram que a proporção de metanol variava entre 2,85 ml e 20 ml a cada 100 ml de álcool, enquanto o limite aceitável seria de apenas 0,25 ml por 100 ml.
Mortes por ingestão de metanol na Bahia
Em 1990, nove anos antes, 14 pessoas morreram em Santo Amaro, no Recôncavo, após consumirem cachaça contaminada. O comerciante Edvaldo Gomes Sales se entregou à polícia e admitiu ter distribuído o produto, alegando, contudo, que desconhecia sua toxicidade.
Já em 1997, outras 13 mortes ocorreram nos municípios de Lamarão e Serrinha, no Nordeste do estado. De acordo com laudo da Delegacia do Ministério da Agricultura, divulgado em Salvador, a cachaça analisada apresentava 68 vezes mais metanol do que o limite suportado pelo organismo humano.