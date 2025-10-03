Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bares de Salvador usam redes sociais para evitar prejuízos após intoxicação por metanol

Estabelecimentos publicaram notas de esclarecimento sobre a procedência de bebidas vendidas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 19:18

Almacen Pepe foi um dos estabelecimentos que publicaram nota
Almacen Pepe foi um dos estabelecimentos que publicaram nota Crédito: Reprodução/redes sociais

A Bahia registrou a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol nesta sexta-feira (3), em Feira de Santana, enquanto Salvador investiga o primeiro caso sem confirmação de morte, de acordo com a CNN. Diversos bares da capital usaram as redes sociais para compartilhar notas de esclarecimento sobre a procedência das bebidas vendidas nos estabelecimentos.

“O Almacen Pepe reafirma o compromisso com a procedência, segurança e qualidade das bebidas que oferecemos aos nossos clientes”, escreveu o restaurante, que tem diversas filiais na cidade, em publicação no Instagram. Segundo a assessoria de imprensa, não houve alteração no movimento de clientes e a nota foi publicada para reforçar que o estabelecimento “preza pela qualidade dos produtos que comercializa”.

Já o Purgatório Bar, na Pituba, afirmou que os produtos comercializados são de “distribuidores homologados e oficiais” e que as bebidas chegam ao estabelecimento “devidamente lacradas e são inspecionadas antes de chegarem ao balcão”.

Bares de Salvador publicam notas de esclarecimento

Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais

O complexo de entretenimento Pirâmide, que reúne SAN Boate e Amsterdam e o XXX Club, todos no Rio Vermelho, garantiu que as bebidas alcoólicas vendidas nos espaços são compradas de “distribuidores homologados pelas próprias destilarias, sempre com nota fiscal, selo de autenticidade e controle de qualidade.”

Também na Pituba, a Casa Senhor do Bonfim, seguiu a tônica dos demais e tranquilizou os clientes sobre a procedência dos alcoólicos comercializados: “Todas as nossas bebidas são adquiridas de fornecedores oficiais e de confiança, garantindo a procedência e a originalidade de cada produto que servimos”, escreveu.

O técnico de som João Cláudio Lôpo decidiu cortar completamente o consumo de destilados depois do boom nos casos de intoxicação por metanol. “Vou escolher a cerveja e o vinho”, afirmou. Ele também disse estar atento aos rótulos e lacres das bebidas que consome. “É para ver se estão sendo violados, também estou evitando beber em garrafas já abertas”, relembrou.

Bares em SP sentem impacto

Em São Paulo, onde uma morte por intoxicação com metanol já foi confirmada e outras oito estão em investigação, bares já estão sentindo os impactos dos casos recentes. Nos bairros do Itaim Bibi, Berrini e Pinheiros, funcionários relataram que clientes têm optado por cerveja ao invés dos destilados, segundo o g1.

Primeiro caso na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana investigam um caso suspeito de intoxicação por metanol na cidade. O paciente, um homem de 56 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta-feira (3).

Segundo a Sesab, amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação. O resultado sai em até sete dias.

De acordo com informações da TV Bahia, o paciente foi identificado como Marcos Evandro Santana da Costa e era dependente alcoólico. Ele foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.

Um familiar encontrou Marcos em casa com alteração do nível de consciência e palidez e levou para UPA. Foi coletada amostra de sangue e resultado sairá em sete dias.

Tags:

Saúde Metanol Casos de Intoxicação de Metanol no Brasil

Mais recentes

Imagem - Salvador tem primeiro caso de suspeita de intoxicação por metanol

Salvador tem primeiro caso de suspeita de intoxicação por metanol
Imagem - Veja o que diz a defesa de Binho Galinha após a prisão do deputado

Veja o que diz a defesa de Binho Galinha após a prisão do deputado
Imagem - Veja como o ovo ajuda a proteger a saúde dos olhos

Veja como o ovo ajuda a proteger a saúde dos olhos

MAIS LIDAS

Imagem - É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador
01

É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
02

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status
03

Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status

Imagem - Deputado estadual Binho Galinha se entrega e é preso em Salvador
04

Deputado estadual Binho Galinha se entrega e é preso em Salvador