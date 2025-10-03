SAÚDE PÚBLICA

Bares de Salvador usam redes sociais para evitar prejuízos após intoxicação por metanol

Estabelecimentos publicaram notas de esclarecimento sobre a procedência de bebidas vendidas

Yan Inácio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 19:18

Almacen Pepe foi um dos estabelecimentos que publicaram nota Crédito: Reprodução/redes sociais

A Bahia registrou a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol nesta sexta-feira (3), em Feira de Santana, enquanto Salvador investiga o primeiro caso sem confirmação de morte, de acordo com a CNN. Diversos bares da capital usaram as redes sociais para compartilhar notas de esclarecimento sobre a procedência das bebidas vendidas nos estabelecimentos.



“O Almacen Pepe reafirma o compromisso com a procedência, segurança e qualidade das bebidas que oferecemos aos nossos clientes”, escreveu o restaurante, que tem diversas filiais na cidade, em publicação no Instagram. Segundo a assessoria de imprensa, não houve alteração no movimento de clientes e a nota foi publicada para reforçar que o estabelecimento “preza pela qualidade dos produtos que comercializa”.

Já o Purgatório Bar, na Pituba, afirmou que os produtos comercializados são de “distribuidores homologados e oficiais” e que as bebidas chegam ao estabelecimento “devidamente lacradas e são inspecionadas antes de chegarem ao balcão”.

Bares de Salvador publicam notas de esclarecimento 1 de 4

O complexo de entretenimento Pirâmide, que reúne SAN Boate e Amsterdam e o XXX Club, todos no Rio Vermelho, garantiu que as bebidas alcoólicas vendidas nos espaços são compradas de “distribuidores homologados pelas próprias destilarias, sempre com nota fiscal, selo de autenticidade e controle de qualidade.”

Também na Pituba, a Casa Senhor do Bonfim, seguiu a tônica dos demais e tranquilizou os clientes sobre a procedência dos alcoólicos comercializados: “Todas as nossas bebidas são adquiridas de fornecedores oficiais e de confiança, garantindo a procedência e a originalidade de cada produto que servimos”, escreveu.

O técnico de som João Cláudio Lôpo decidiu cortar completamente o consumo de destilados depois do boom nos casos de intoxicação por metanol. “Vou escolher a cerveja e o vinho”, afirmou. Ele também disse estar atento aos rótulos e lacres das bebidas que consome. “É para ver se estão sendo violados, também estou evitando beber em garrafas já abertas”, relembrou.

Bares em SP sentem impacto

Em São Paulo, onde uma morte por intoxicação com metanol já foi confirmada e outras oito estão em investigação, bares já estão sentindo os impactos dos casos recentes. Nos bairros do Itaim Bibi, Berrini e Pinheiros, funcionários relataram que clientes têm optado por cerveja ao invés dos destilados, segundo o g1.

Primeiro caso na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana investigam um caso suspeito de intoxicação por metanol na cidade. O paciente, um homem de 56 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta-feira (3).

Segundo a Sesab, amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação. O resultado sai em até sete dias.

De acordo com informações da TV Bahia, o paciente foi identificado como Marcos Evandro Santana da Costa e era dependente alcoólico. Ele foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.