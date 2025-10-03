MAUS-TRATOS

Gestora de abrigo é presa em Salvador após idosa de 91 anos ser encontrada com lesões pelo corpo

A mulher levou a vítima a um hospital e os médicos constaram os sinais de maus-tratos

Monique Lobo

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 20:22

Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) Crédito: Divulgação/PCBA

A gestora de um abrigo de idosos, localizado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foi presa em flagrante, na quinta-feira (2), por suspeita de maus-tratos contra uma idosa de 91 anos.

A vítima, que reside no abrigo, foi encontrada com múltiplas lesões pelo corpo. De acordo com a Polícia Civil, ela foi levada à uma unidade hospitalar pela própria gestora do espaço. Após a equipe médica constatar os indícios de maus-tratos, a mulher foi autuada pelos policiais.