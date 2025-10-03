Gestora de abrigo é presa em Salvador após idosa de 91 anos ser encontrada com lesões pelo corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 20:22
A gestora de um abrigo de idosos, localizado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foi presa em flagrante, na quinta-feira (2), por suspeita de maus-tratos contra uma idosa de 91 anos.
A vítima, que reside no abrigo, foi encontrada com múltiplas lesões pelo corpo. De acordo com a Polícia Civil, ela foi levada à uma unidade hospitalar pela própria gestora do espaço. Após a equipe médica constatar os indícios de maus-tratos, a mulher foi autuada pelos policiais.
Ainda segundo o órgão de segurança, a gestora do abrigo, de 41 anos, está custodiada na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati). Ela foi detida em uma ação que integrou a Operação Virtude, iniciativa nacional de combate à violência contra a pessoa idosa.