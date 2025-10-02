Acesse sua conta
Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

A atitude do motorista viralizou e repercutiu, de forma positiva, entre os passageiros da linha

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:15

Motorista de ônibus compartilha, todos os dias, seu lanche com senhor em situação de rua
Motorista de ônibus compartilha, todos os dias, seu lanche com senhor em situação de rua Crédito: YouTube

Nélio Pereira da Silva, baiano de 43 anos, há dez anos tem dedicado sua vida a buscar e deixar passageiros em seus respectivos pontos. Mas não foi o trabalho como motorista de ônibus que o fez viralizar.

Há alguns meses, Nélio tem dividido seu lanche com Carlos, um senhor de 54 anos que vive em situação de rua.

Nélio divide o lanche todos os dias

Nélio por Reprodução
Nélio por Reprodução
1 de 2
Nélio por Reprodução

A história de Nélio e Carlos

Há pelo menos dois meses, em meio a rotina de trabalho, por volta das 21 horas, Nélio faz uma parada obrigatória – mesmo que não haja passageiros para embarcar ou desembarcar – em um ponto de ônibus na BR-324, sentido a Salvador.

É neste ponto que o motorista encontra todos os dias Carlos. Para muitos que passam ali, este senhor em situação de rua pode até parecer invisível, mas o baiano Nélio decidiu não só fazer diferente mas também ser a diferença.

“Minha mãe sempre me ensinou a ajudar o próximo (...) Eu vi nesse senhor que ele sentia fome e sede”, conta Nélio à TV SBT. Ele conta que o café e as bolachas que leva para o trabalho ele reparte com Carlos, além de encher uma garrafa com água especialmente para o senhor: “todo dia o dele está garantido”.

A repercussão entre os passageiros

Entre os passageiros do ônibus que Nélio dirige, a repercussão da atitude foi positiva. “Não são todas as pessoas que fazem isso, ele é uma pessoa de bom coração. Tenho certeza de que no futuro Deus vai recompensar ele”, diz Silvana Brito.

“Dividir o pão de cada dia com os irmãos”, lembra Marivalda Lima, fazendo referência ao versículo bíblico (Provérbios 22:9) que diz "o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado".

Nélio finaliza com um recado a todos: “Se puder fazer o bem ao próximo, faça, porque fazer o bem é bom”.

