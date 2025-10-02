SOLIDARIEDADE

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

A atitude do motorista viralizou e repercutiu, de forma positiva, entre os passageiros da linha

Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:15

Motorista de ônibus compartilha, todos os dias, seu lanche com senhor em situação de rua Crédito: YouTube

Nélio Pereira da Silva, baiano de 43 anos, há dez anos tem dedicado sua vida a buscar e deixar passageiros em seus respectivos pontos. Mas não foi o trabalho como motorista de ônibus que o fez viralizar.

Há alguns meses, Nélio tem dividido seu lanche com Carlos, um senhor de 54 anos que vive em situação de rua.

Nélio divide o lanche todos os dias 1 de 2

A história de Nélio e Carlos

Há pelo menos dois meses, em meio a rotina de trabalho, por volta das 21 horas, Nélio faz uma parada obrigatória – mesmo que não haja passageiros para embarcar ou desembarcar – em um ponto de ônibus na BR-324, sentido a Salvador.

É neste ponto que o motorista encontra todos os dias Carlos. Para muitos que passam ali, este senhor em situação de rua pode até parecer invisível, mas o baiano Nélio decidiu não só fazer diferente mas também ser a diferença.

“Minha mãe sempre me ensinou a ajudar o próximo (...) Eu vi nesse senhor que ele sentia fome e sede”, conta Nélio à TV SBT. Ele conta que o café e as bolachas que leva para o trabalho ele reparte com Carlos, além de encher uma garrafa com água especialmente para o senhor: “todo dia o dele está garantido”.

A repercussão entre os passageiros

Entre os passageiros do ônibus que Nélio dirige, a repercussão da atitude foi positiva. “Não são todas as pessoas que fazem isso, ele é uma pessoa de bom coração. Tenho certeza de que no futuro Deus vai recompensar ele”, diz Silvana Brito.

“Dividir o pão de cada dia com os irmãos”, lembra Marivalda Lima, fazendo referência ao versículo bíblico (Provérbios 22:9) que diz "o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado".