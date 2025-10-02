ENTRETENIMENTO

'As Maldições': com apenas 3 episódios, série curtinha que virou febre na Argentina chega ao Brasil

Minissérie argentina estreou na Netflix em 12 de setembro e já mobiliza debates sobre poder, família e segredos

Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00

Ficção com elementos de realidade vem trazendo reflexões sobre família, política e emoções humanas Crédito: Reprodução/Youtube

A nova minissérie "As Maldições" (do original Las Maldiciones) já se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes e nas conversas entre fãs de séries políticas e suspenses familiares.

Disponível na Netflix Brasil, a produção de apenas três episódios tem chamado atenção por concentrar uma trama densa e cheia de reviravoltas em pouco tempo.

Popularidade e recepção inicial

Desde seu lançamento, As Maldições vem gerando buzz não só na Argentina, mas também em outros países latinos, inclusive no Brasil, onde o público busca interpretações do final e hipóteses sobre o que está por trás dos eventos.

Críticos destacam que a série é “concisa e impactante” por condensar intriga política, drama familiar e mistério em episódios de duração aproximada de 40 minutos.

Além disso, a ambientação no norte argentino e o uso da exploração de lítio como pano de fundo político dão à produção uma atmosfera regional convincente, que ajuda a apoiar interpretações mais profundas sobre poder e desigualdade.

O que esperar da série

As Maldições conta a história de Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), governador de uma província no norte argentino, prestes a enfrentar uma votação decisiva sobre uma lei de exploração de lítio.

Quando sua filha Zoe (Francesca Varela) desaparece, o político se vê em um dilema: até onde ir para proteger sua menina sem comprometer sua carreira?

A trama vai revelando segredos do passado: envolvendo relações familiares, acusações de traição e escolhas sombrias, até chegar a um final em que nada parece ser exatamente como parecia no começo.

A inspiração literária e os elementos reais

A série é uma adaptação do livro homônimo da escritora argentina Claudia Piñeiro, publicado em 2017.

Embora a narrativa seja ficcional, ela se apoia em temas muito reais: lutas políticas por recursos, corrupção, desigualdade regional e pressões familiares.

A trama desloca o foco original do romance (que trazia cenários políticos da província de Buenos Aires) para uma província do norte, e adiciona à narrativa o tema da exploração de lítio, mineral de forte impacto econômico e ambiental na América Latina.

Por que vale a pena assistir

Embora curta, As Maldições entrega tensão, drama familiar e intriga política com precisão impressionante. O equilíbrio entre a narrativa enxuta e o peso simbólico dos temas faz com que cada cena conte.

As interpretações de Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani e Alejandra Flechner são elogiadas por trazerem profundidade e ambiguidade aos personagens.