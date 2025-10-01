Acesse sua conta
Banho diário e escovação tripla: os números que colocam o Brasil no topo da higiene mundial

Nos cuidados com os dentes, índice brasileiro é o dobro do global

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:00

Estudo também indica que brasileiros escovam os dentes o dobro da média global
Estudo também indica que brasileiros escovam os dentes o dobro da média global Crédito: Freepik

O mercado de higiene e beleza no Brasil passou pela pandemia sem retração. Em 2020, o setor registrou expansão de 5,8%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

O setor voltou a crescer este ano, tendo uma expansão de 4% no primeiro semestre.

Em diversas partes do mundo, itens como sabonetes e álcool em gel ganharam espaço nos carrinhos de compra por causa da Covid-19, em razão da necessidade de maior atenção com a higiene para barrar a transmissão do vírus.

No entanto, no caso brasileiro, esse cenário acabou reforçando um traço cultural já existente: o hábito de dar mais valor aos cuidados de limpeza e bem-estar em comparação com outros países.

Brasileiro é mais limpo?

Levantamentos da Procter&Gamble, multinacional americana que controla marcas como Pampers e Oral B, confirmam essa diferença de comportamento.

No Brasil, a população toma banho em média 8,5 vezes por semana. Já nos Estados Unidos, esse número cai para 6,5. No uso do desodorante, a diferença é ainda mais acentuada: aqui a aplicação é feita duas vezes ao dia, enquanto entre os americanos fica em 1,2 vez.

Os brasileiros também se mostram mais rigorosos com a escovação. Por aqui, escova-se os dentes três vezes ao dia, marca que equivale ao dobro da média mundial. Durante a pandemia, as vendas de itens ligados à higiene bucal também cresceram no país:

“Com o uso das máscaras, as pessoas tiveram maior consciência do seu próprio hálito e passaram a cuidar mais da higiene bucal”, afirmou ao GLOBO Juliana Azevedo, presidente da Procter & Gamble (P&G) no Brasil.

Cuidados de beleza

Outro ponto curioso no comportamento do consumidor brasileiro é que, mesmo em meio à pandemia, as vendas de lâminas de barbear não diminuíram. Já na Colômbia e no México, conforme informações da P&G, o segmento sofreu queda.

“Com o isolamento social provocado pela pandemia, muitos homens pararam de se barbear e as mulheres não raspavam as pernas porque não saíam de casa”, explicou Juliana.

As pesquisas da P&G também revelam que as brasileiras estão mais engajadas com o mercado de beleza.

No país, 85% das mulheres acreditam que podem melhorar a aparência, cuidar da pele, do cabelo ou do corpo com dedicação ou ao adquirir algum produto. Entre as norte-americanas, esse índice não passa de 35%.

“O brasileiro é um povo muito limpo. Os dados mostram isso. São traços da nossa cultura e da nossa sociedade que se acentuaram na pandemia”, concluiu a executiva.

