Astronauta passa 178 dias no espaço e diz que humanidade viva grande mentira: 'Tristeza esmagadora'

Ex-astronauta da NASA revela como ver a Terra do espaço mudou sua percepção sobre a humanidade

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Ron Garan alerta que priorizar a economia em vez da vida pode custar caro ao futuro do planeta
Ron Garan alerta que priorizar a economia em vez da vida pode custar caro ao futuro do planeta Crédito: Freepik

Durante 178 dias no espaço, o ex-astronauta da NASA Ron Garan deu mais de 2.800 voltas ao redor do planeta. Ao observar a Terra de longe, ele percebeu algo que mudou sua forma de enxergar o mundo: a humanidade vive uma ilusão perigosa, baseada na separação e na obsessão pela economia.

Para Garan, a sensação de ver a Terra do espaço revelou uma dura verdade. “Do espaço, eu vi uma biosfera iridescente repleta de vida. Eu não vi a economia”, disse. A visão deixou claro que tratamos até os sistemas que sustentam a vida como meros instrumentos da economia global.

Essa percepção faz parte do chamado overview effect (efeito panorâmico), uma mudança psicológica vivida por astronautas ao verem o planeta de fora. De lá, as fronteiras desaparecem e a Terra surge como um organismo vivo e frágil, despertando compaixão e desejo de mudança.

O que é o overview effect?

O termo foi criado em 1987 pelo filósofo espacial Frank White e descreve essa transformação de consciência. Segundo a Agência Espacial Canadense, muitos astronautas “voltam para casa com uma nova mentalidade. Alguns canalizam isso para o ativismo ou a arte”.

O ator William Shatner, que viajou ao espaço em 2021, relatou sentimento semelhante: “Foi uma das sensações mais profundas de tristeza que já experimentei. O contraste entre o frio impiedoso do espaço e o calor acolhedor da Terra me preencheu com uma tristeza esmagadora.”

A ilusão que ameaça o planeta

Na visão de Ron Garan, a grande mentira da humanidade é acreditar que estamos separados uns dos outros e da Terra. Ele alerta que, enquanto priorizarmos o dinheiro em vez da vida, estaremos comprometendo os sistemas que garantem nossa sobrevivência.

Ainda assim, o ex-astronauta mantém esperança. Para ele, a solução está em mudar o pensamento de “nós contra eles” para um senso de colaboração global. “Somos todos interconectados”, defende.

