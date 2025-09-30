ENTRETENIMENTO

Novelas verticais: entenda o que são e por que estão conquistando cada vez mais espaço no Brasil

Antes de chegar ao Brasil, o formato já fazia sucesso na China e nos Estados Unidos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:00

Mini produções já podem ser vistas em aplicativos de streaming por um valor mensal Crédito: Divulgação/ReelShort

A novela brasileira é considerada por muitos como um patrimônio cultural nacional. Sua capacidade de refletir a realidade, denunciar problemas sociais e até de influenciar o comportamento das pessoas é amplamente estudada por pesquisadores.

Para garantir a permanência do público, a novela brasileira não para de evoluir: de tempos em tempos, assuntos atuais são debatidos nos capítulos, e até mesmo o enredo pode ser alterado de acordo com a recepção dos críticos da internet.

Agora, a Rede Globo aposta em uma inovação que já faz sucesso nas plataformas digitais: a chamada “novela vertical”. O episódio piloto já foi gravado e o elenco conta com Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel.

O que são novelas verticais

Diferente das novelas televisivas, as novelas verticais são criadas especialmente para serem vistas por celulares ou tablets.

Com capítulos curtos, de até dois minutos, essas produções ganham cada vez mais espaço em um país onde quase 90% da população com mais de nove anos possui telefone móvel, segundo o IBGE (2024).

Não começou agora

Está enganado quem acha que a Rede Globo será a primeira a lançar esse tipo de novela. O formato já é um fenômeno no entretenimento tanto no Brasil quanto em outros países.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a diretora geral do Kwai Brasil, Claudine Bayma, contou que o aplicativo de vídeos curtos foi o pioneiro das mini novelas brasileiras lá em 2022.

De acordo com ela, cerca de 20% de todo o investimento do Kwai no Brasil é dedicado à produção das novelas verticais. No momento, o aplicativo conta com mais de 100 minisséries, que alcançam uma média de 5 milhões de visualizações por obra.

Nos últimos dois anos, as mini novelas atingiram mais de 60 bilhões de visualizações na plataforma. “Esses dados confirmam a força do formato junto ao público brasileiro”, conta Claudine Bayma.

O Kwai trabalha com cerca de 4.700 criadores parceiros, gerenciados por mais de 20 agências especializadas nas minisséries.

E, de acordo com a diretora, o investimento não vai parar tão cedo: “Estão previstos para este ano cerca de 80 episódios mensais regulares e 10 minisséries especiais com 10 episódios cada”.

Sucesso lá fora

Na China, a novela vertical faz sucesso desde 2018, ganhando força durante a pandemia do Covid-19. Já nos Estados Unidos, o formato emplacou em 2023, com o sucesso das plataformas de streaming.