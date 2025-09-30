Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novelas verticais: entenda o que são e por que estão conquistando cada vez mais espaço no Brasil

Antes de chegar ao Brasil, o formato já fazia sucesso na China e nos Estados Unidos

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:00

Mini produções já podem ser vistas em aplicativos de streaming por um valor mensal
Mini produções já podem ser vistas em aplicativos de streaming por um valor mensal Crédito: Divulgação/ReelShort

A novela brasileira é considerada por muitos como um patrimônio cultural nacional. Sua capacidade de refletir a realidade, denunciar problemas sociais e até de influenciar o comportamento das pessoas é amplamente estudada por pesquisadores.

Jade Picon

Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
1 de 14
Jade Picon por Reprodução / Instagram

Para garantir a permanência do público, a novela brasileira não para de evoluir: de tempos em tempos, assuntos atuais são debatidos nos capítulos, e até mesmo o enredo pode ser alterado de acordo com a recepção dos críticos da internet.

Agora, a Rede Globo aposta em uma inovação que já faz sucesso nas plataformas digitais: a chamada “novela vertical”. O episódio piloto já foi gravado e o elenco conta com Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel.

Leia mais

Imagem - Globo terá 'novela vertical' estrelada por Jade Picon; veja como funciona

Globo terá 'novela vertical' estrelada por Jade Picon; veja como funciona

Imagem - Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções

Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções

Imagem - Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

O que são novelas verticais

Diferente das novelas televisivas, as novelas verticais são criadas especialmente para serem vistas por celulares ou tablets.

Com capítulos curtos, de até dois minutos, essas produções ganham cada vez mais espaço em um país onde quase 90% da população com mais de nove anos possui telefone móvel, segundo o IBGE (2024).

Não começou agora

Está enganado quem acha que a Rede Globo será a primeira a lançar esse tipo de novela. O formato já é um fenômeno no entretenimento tanto no Brasil quanto em outros países.

Em entrevista ao portal Leo Dias, a diretora geral do Kwai Brasil, Claudine Bayma, contou que o aplicativo de vídeos curtos foi o pioneiro das mini novelas brasileiras lá em 2022.

De acordo com ela, cerca de 20% de todo o investimento do Kwai no Brasil é dedicado à produção das novelas verticais. No momento, o aplicativo conta com mais de 100 minisséries, que alcançam uma média de 5 milhões de visualizações por obra.

Nos últimos dois anos, as mini novelas atingiram mais de 60 bilhões de visualizações na plataforma. “Esses dados confirmam a força do formato junto ao público brasileiro”, conta Claudine Bayma.

O Kwai trabalha com cerca de 4.700 criadores parceiros, gerenciados por mais de 20 agências especializadas nas minisséries.

E, de acordo com a diretora, o investimento não vai parar tão cedo: “Estão previstos para este ano cerca de 80 episódios mensais regulares e 10 minisséries especiais com 10 episódios cada”.

Sucesso lá fora

Na China, a novela vertical faz sucesso desde 2018, ganhando força durante a pandemia do Covid-19. Já nos Estados Unidos, o formato emplacou em 2023, com o sucesso das plataformas de streaming.

As empresas ReelShort, DramaBox e GoodShort já dominam o segmento ao oferecerem novelas curtas, por um valor mensal, em seus aplicativos.

Tags:

tv Globo Novelas Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Conheça Gabrielzinho, o menino que nasceu sem os braços e decidiu que seria campeão de natação

Conheça Gabrielzinho, o menino que nasceu sem os braços e decidiu que seria campeão de natação
Imagem - Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos

Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos
Imagem - Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja

Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
01

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
02

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
03

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Imagem - Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados
04

Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados