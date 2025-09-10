Globo terá 'novela vertical' estrelada por Jade Picon; veja como funciona

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:44
A Globo iniciou nesta semana as gravações do piloto de sua primeira novela vertical, estrelada por Jade Picon e dirigida por Adriano Melo, de “Malhação – Toda Forma de Amar” (2019). O projeto, chamado internamente de microdrama, tem como objetivo testar um formato pensado para o consumo em celulares, com capítulos de até cinco minutos, sempre marcados por ganchos fortes.
Jade Picon
Fenômeno nas redes sociais, o modelo já faz sucesso em plataformas como o aplicativo ReelShort, que emplacou a produção “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” com 200 milhões de visualizações em apenas duas semanas. No caso da Globo, serão gravados três episódios para avaliar a viabilidade antes de decidir sobre uma produção completa. A exibição poderá ocorrer tanto em canais próprios, como Globoplay e Gshow, quanto em aplicativos de terceiros, como TikTok e ReelShort.
A iniciativa se soma a outro movimento da emissora: a entrada no mercado de doramas. Um piloto já foi gravado a partir de uma trama de Walcyr Carrasco, com 60 capítulos de até 30 minutos cada, pensado para estreia no Globoplay e exibição posterior na TV aberta.
As duas apostas refletem a estratégia da Globo de diversificar formatos e ampliar sua presença digital, acompanhando a mudança de hábitos do público e o crescimento da dramaturgia em plataformas móveis.