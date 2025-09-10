Acesse sua conta
'Vale Tudo': André fica furioso ao descobrir traição de Aldeíde; Consuêlo comemora

Revelação irá ao ar no capítulo 147, previsto para 17 de setembro

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:21

Aldeíde e André
Aldeíde e André Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, André (Breno Ferreira) ficará chocado ao descobrir que Aldeíde (Karine Teles) é a patrocinadora secreta de sua carreira na hípica. A revelação acontecerá no capítulo 147, previsto para ir ao ar em 17 de setembro, e levará o rapaz a terminar o relacionamento.

Na trama, o casal havia acabado de se mudar para um apartamento, apesar da resistência de Consuêlo (Belize Pombal), mãe de André. A personagem rejeita a relação desde o início por considerar inadequado que sua melhor amiga se envolva com seu filho bem mais novo.

O ponto de ruptura acontece quando André descobre que Aldeíde não apenas sustentava suas despesas na hípica em segredo, como também desembolsou mais de R$ 200 mil na compra de um cavalo de competição. Para manter a farsa, ela chegou a inventar histórias e dar explicações evasivas, o que o rapaz interpretará como uma traição.

Indignado, André decide romper o namoro, abandonar o torneio de hipismo e voltar a morar com os pais. Consuêlo, contrária à relação desde o início, comemora a separação como uma vitória pessoal.

Vale Tudo, originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, foi exibida entre 1988 e 1989. O remake, adaptado por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na TV Globo.

