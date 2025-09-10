SAÚDE

Rosiane Pinheiro procura médico após namoro ser afetado: 'Um ano sem sexo'

Aos 51 anos, ex-dançarina da Gang do Samba será madrinha de bateria da Vai-Vai em 2026

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:49

Rosiane Pinheiro Crédito: Reprodução

A dançarina Rosiane Pinheiro, conhecida por sua trajetória na Gang do Samba, contou que recorreu à reposição hormonal após enfrentar os efeitos da menopausa. Aos 51 anos, ela disse que passou quase um ano sem disposição e com baixa libido, o que afetou também o início de um breve relacionamento com o ator Jonathan Azevedo.

Rosiane Pinheiro 1 de 18

Segundo Rosiane, os sintomas a deixavam constantemente cansada, irritada e insatisfeita com o próprio corpo. Mesmo após uma lipoaspiração, ela relatou não ver resultados estéticos, atribuindo o quadro à baixa hormonal identificada em exames.

Há dois meses, iniciou o tratamento médico e notou mudanças significativas. O inchaço diminuiu, os resultados da cirurgia passaram a aparecer e, segundo ela, a libido voltou. “Eu fiquei quase um ano sem sexo. Oito meses sem transar. Depois da reposição, tudo mudou”, disse, rindo ao lembrar que o “reencontro” com Jonathan foi marcado por essa transformação.