Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rosiane Pinheiro procura médico após namoro ser afetado: 'Um ano sem sexo'

Aos 51 anos, ex-dançarina da Gang do Samba será madrinha de bateria da Vai-Vai em 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:49

Rosiane Pinheiro
Rosiane Pinheiro Crédito: Reprodução

A dançarina Rosiane Pinheiro, conhecida por sua trajetória na Gang do Samba, contou que recorreu à reposição hormonal após enfrentar os efeitos da menopausa. Aos 51 anos, ela disse que passou quase um ano sem disposição e com baixa libido, o que afetou também o início de um breve relacionamento com o ator Jonathan Azevedo.

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
Rosiane Pinheiro por Reprodução
1 de 18
Rosiane Pinheiro por Reprodução

Segundo Rosiane, os sintomas a deixavam constantemente cansada, irritada e insatisfeita com o próprio corpo. Mesmo após uma lipoaspiração, ela relatou não ver resultados estéticos, atribuindo o quadro à baixa hormonal identificada em exames.

Leia mais

Imagem - Fiuk se pronuncia sobre acerto de contas com Tata Werneck: 'Sem palavras'

Fiuk se pronuncia sobre acerto de contas com Tata Werneck: 'Sem palavras'

Imagem - Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Imagem - Ator de 'Vale Tudo' revela decepção com o remake da novela: 'Eu tinha uma expectativa'

Ator de 'Vale Tudo' revela decepção com o remake da novela: 'Eu tinha uma expectativa'

Há dois meses, iniciou o tratamento médico e notou mudanças significativas. O inchaço diminuiu, os resultados da cirurgia passaram a aparecer e, segundo ela, a libido voltou. “Eu fiquei quase um ano sem sexo. Oito meses sem transar. Depois da reposição, tudo mudou”, disse, rindo ao lembrar que o “reencontro” com Jonathan foi marcado por essa transformação.

Além da vida pessoal, Rosiane direciona o tratamento para a preparação do carnaval. No próximo ano, ela substituirá Luciana Gimenez como madrinha de bateria da Vai-Vai, em São Paulo. A artista já havia desfilado como musa em 2025, mas disse que o excesso de peso a deixou com dores durante a apresentação. Agora, projeta um retorno mais leve e disposto à avenida.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Quer fortalecer o coração? Fruta popular em ocasiões especiais é aliada na saúde cardiovascular

Quer fortalecer o coração? Fruta popular em ocasiões especiais é aliada na saúde cardiovascular
Imagem - Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
01

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Imagem - Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre
02

Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre

Imagem - Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja
03

Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG