Rosiane Pinheiro procura médico após namoro ser afetado: 'Um ano sem sexo'

Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:49
A dançarina Rosiane Pinheiro, conhecida por sua trajetória na Gang do Samba, contou que recorreu à reposição hormonal após enfrentar os efeitos da menopausa. Aos 51 anos, ela disse que passou quase um ano sem disposição e com baixa libido, o que afetou também o início de um breve relacionamento com o ator Jonathan Azevedo.
Rosiane Pinheiro
Segundo Rosiane, os sintomas a deixavam constantemente cansada, irritada e insatisfeita com o próprio corpo. Mesmo após uma lipoaspiração, ela relatou não ver resultados estéticos, atribuindo o quadro à baixa hormonal identificada em exames.
Há dois meses, iniciou o tratamento médico e notou mudanças significativas. O inchaço diminuiu, os resultados da cirurgia passaram a aparecer e, segundo ela, a libido voltou. “Eu fiquei quase um ano sem sexo. Oito meses sem transar. Depois da reposição, tudo mudou”, disse, rindo ao lembrar que o “reencontro” com Jonathan foi marcado por essa transformação.
Além da vida pessoal, Rosiane direciona o tratamento para a preparação do carnaval. No próximo ano, ela substituirá Luciana Gimenez como madrinha de bateria da Vai-Vai, em São Paulo. A artista já havia desfilado como musa em 2025, mas disse que o excesso de peso a deixou com dores durante a apresentação. Agora, projeta um retorno mais leve e disposto à avenida.