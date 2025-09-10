TELEVISÃO

Ator de 'Vale Tudo' revela decepção com o remake da novela: 'Eu tinha uma expectativa'

Intérprete de Freitas, Luis Lobianco foi sincero sobre a trama escrita por Manuela Dias

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:11

Luis Lobianco como Freitas em 'Vale Tudo' Crédito: Manoella Mello/Globo

Luis Lobianco foi sincero ao comentar sobre o remake de "Vale Tudo". Intérprete de Freitas na novela, o ator fez uma série de elogios à trama de Manuela Dias, mas confessou uma decepção: a condução do casal formado por Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima). Para o artista, as personagens não tiveram o protagonismo esperado.

"Eu tinha uma expectativa de que Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) teriam uma história mais desenvolvida. São as personagens LGBT da trama. Na primeira versão, uma delas morre. Realmente imaginei que elas entrariam mais na trama, mas isso não aconteceu", afirmou, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

Por outro lado, Luis aponta o elenco como 'o grande acerto' do remake. "Acho que a gente acertou no tom. As pessoas não quiseram imitar o que já tinha sido feito. Cada um no seu tempo, dentro das dificuldades, foi achando o jeito, o tom adequado para este momento. A atuação se atualiza também, há uma atualização de tons. No nosso núcleo da TCA, conseguimos achar uma dose certa de humor, sem fazer caricatura dos personagens, para falar de coisas muito sérias, como corrupção e abuso de poder".

O ator tinha 6 anos quando a primeira versão da história foi ao ar, em 1988. Apesar da crítica, ele disse que aprova a "ousadia e coragem de Manuela". "As coisas mudaram muito. Estamos na era da Inteligência Artificial. Acho que não vai agradar sempre. Fazer novela, uma obra viva e aberta, é arriscado. Mas estou sentindo uma comoção. Já fiz trabalhos muito populares, mas algo igual a "Vale tudo" nunca vi. Tem uma coisa pop nesta novela que a direção, a equipe, a Manuela e o elenco trouxeram. Isso tem um valor muito grande".

Erros em Vale Tudo 1 de 10

"Não se pode falar que não valeu, que não deu certo. Eu não sou saudosista. Reconheço o valor do que foi realizado. Fez parte da minha formação, queria ser como aqueles atores. Tenho muito respeito, mas gosto do novo. Se eu não estivesse fazendo a novela, com certeza estaria num grupo de aplicativo, me emocionando, falando "isso eu não gostei, aquilo eu faria de outro jeito". Não estaria indiferente", seguiu.

Nas cenas previstas para sábado (13), Freitas vai criar coragem para trair o chefe, Marco Aurélio (Alexandre Nero). O artista deu detalhes sobre como tudo acontecerá. "Ele já está muito incomodado com a rotina de humilhação. Além disso, falta um pouco de dinheiro para comprar a casa da mãe. Nada perto do valor que é movimentado e desviado na frente dele. Freitas tenta com o chefe esse valor, mas é ainda mais humilhado", revelou.

"Ele começa a conversar com colegas da TCA, que acham um absurdo o que está acontecendo e dizem: 'Você sabe de muita coisa. Se resolver abrir a boca, a casa cai'. Ele fica com isso na cabeça e, no desespero, vendo que Marco Aurélio não vai mesmo ajudar, conta tudo para Odete (Debora Bloch). Assim, consegue a quantia. Depois, Marco Aurélio começa a ligar os pontos e afirma que ele pagará caro se traí-lo. Freitas fica apavorado, porque continua precisando do emprego", completou.