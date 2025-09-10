Acesse sua conta
Bruna Marquezine recusa convite para voltar à Globo após 7 anos; atriz já citou 'trauma' em última novela

Atriz foi chamada para atuar em série de Cauã Reymond

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:43

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda não será desta vez que Bruna Marquezine irá retornar à Globo, após sete anos longe da emissora. A atriz recusou o convite para integrar o elenco da série "O Último Lance", criada e estrelada por Cauã Reymond. As gravações vão começar em novembro, depois que o artista se despedir do papel de César Ribeiro em "Vale Tudo", e devem seguir até janeiro.

A informação é coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra". O seriado terá oito episódios e será ambientado no mundo do futebol. Cauã vai interpretar uma ex-jogador que abandona os campos para virar agente. O personagem terá uma jovem advogada como fiel escudeira. Bruna foi chamada para fazer um dos papéis principais, mas ainda sim não topou. Ainda sem data de estreia definida, a produção também terá Duda Santos no elenco.

