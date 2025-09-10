TELEVISÃO

Bruna Marquezine recusa convite para voltar à Globo após 7 anos; atriz já citou 'trauma' em última novela

Atriz foi chamada para atuar em série de Cauã Reymond

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:43

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda não será desta vez que Bruna Marquezine irá retornar à Globo, após sete anos longe da emissora. A atriz recusou o convite para integrar o elenco da série "O Último Lance", criada e estrelada por Cauã Reymond. As gravações vão começar em novembro, depois que o artista se despedir do papel de César Ribeiro em "Vale Tudo", e devem seguir até janeiro.

A informação é coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra". O seriado terá oito episódios e será ambientado no mundo do futebol. Cauã vai interpretar uma ex-jogador que abandona os campos para virar agente. O personagem terá uma jovem advogada como fiel escudeira. Bruna foi chamada para fazer um dos papéis principais, mas ainda sim não topou. Ainda sem data de estreia definida, a produção também terá Duda Santos no elenco.

A última novela de Bruna Marquezine na Globo foi em "Deus Salve o Rei" (2018). A atuação da atriz como a vilã Catarina foi bastante criticada e, em entrevista ao programa "De Frente com a Blogueirinha" em 2023, disse que saiu do projeto "completamente traumatizada".

"A personagem foi rejeitada de cara pelo público", desabafou, à época. "Eu não gostava de fazer [a novela], estava infeliz, estava muito cansada. Doeu muito porque era uma coisa muito descabida e muito cruel na internet. Eu fui entender muito tempo depois que tinham pessoas por trás engajando esse movimento. Não era só a reação do público", comentou.