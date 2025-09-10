INDIRETA?

Virginia Fonseca canta música sobre 'reatar' em reencontro com Zé Felipe: 'Morrendo de saudade'

Ex-casal esteve junto na festa de aniversário de 1 ano do filho caçula, José Leonardo

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:46

Virgínia Fonseca na festa de 1 ano de José Leonardo Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca e Zé Felipe se reencontraram mais uma vez. O ex-casal esteve junto para comemorar o aniversário de 1 ano do filho caçula, José Leonardo. A festança foi realizada na última terça-feira (9), no novo empreendimento da empresária, um galpão de festas de luxo batizado de Casa VF em Goiânia.

Como de costume, a influenciadora fez diversas postagens nos Stories do Instagram durante a celebração. Mas uma, em particular, chamou a atenção dos seguidores. Na publicação, ela aparece com amigas dançando e cantando a música "Eu Vou na Sua Casa", de BIN, Felipe Amorim e Vitão.

Lançada este ano, a faixa fala sobre um homem com saudades de um antigo relacionamento. Apesar de a dança com amigas ter sido em um momento descontraído, não demorou muito para os internautas começarem a falar sobre o assunto, dando a entender que Virgínia estaria mandando uma indireta para Zé Felipe.

"Genteeeeeee, Virginia cantando música sobre ex na festa do José, vem aí será?"; "Virginia e Zé Felipe vão voltar, tenho certeza, olha a intensidade dela cantando"; "AAAAAAA Virginia soltando a voz ao sol de 'Eu Vou Na Sua Casa', eles vão voltarrr!", disse uma pessoa.