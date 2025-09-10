TELEVISÃO

Tata Werneck sela paz com Fiuk e Gkay no ‘Lady Night’ após polêmicas

Apresentadora encerra temporada com reconciliação e paródia inspirada em “Casos de Família”

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:31

Tata Werneck faz as pazes com Fiuk e Gkay no último episódio do Lady Night Crédito: Reprodução

Tata Werneck surpreendeu o público no último episódio da nona temporada do Lady Night, exibido nesta terça-feira (9), no Multishow. A apresentadora aproveitou a atração para colocar fim a antigos desentendimentos com Fiuk e Gkay, que já haviam protagonizado situações polêmicas nos bastidores do programa.

O reencontro aconteceu durante o quadro especial “Tatasos de Família”, uma paródia de Casos de Família que contou com as participações de Márcia Goldschmidt e Christina Rocha.

O mal-estar com Fiuk remonta a dezembro de 2021, quando o cantor e filho de Fábio Jr. se irritou com uma pergunta feita por Tata e quase deixou as gravações. Durante a reconciliação, a apresentadora se explicou: “Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso. Nunca. Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar”. Fiuk respondeu de imediato: “Se te desrespeitei, te peço desculpas”.

Já com Gkay, o atrito ocorreu em dezembro de 2022, quando a influenciadora participou do programa e acabou recebendo críticas negativas nas redes sociais. Relembrando o episódio, ela contou: “A Tata sempre foi minha ídola, uma grande referência. Ela sabe. Quando recebi o convite para participar, minha vida virou o programa da Tata”.

Em seguida, desabafou: “Lembro muito do sentimento quando vim, porque estava em completo êxtase. A Tata é uma apresentadora muito rápida e eu também sou muito rápida. Quando saiu [o programa] e as pessoas começaram a assistir, jogaram um hate muito louco. Na verdade, parei de seguir a Tata depois de muito tempo, porque fiquei com essa associação do programa. Via os cortes e pensava: ‘Será que foi tão ruim o que eu fiz?’”.