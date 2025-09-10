TELEVISÃO

Fiuk se pronuncia sobre acerto de contas com Tata Werneck: 'Sem palavras'

Apresentadora encerrou temporada do 'Lady Night' com paródia inspirada em 'Casos de Família'

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:35

Fiuk e Tata Werneck Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk se pronunciou após fazer as pazes com Tata Werneck durante o último episódio da 9ª temporada do Lady Night, exibido na última terça-feira (9), no Multishow. A apresentadora aproveitou o programa para encerrar antigos desentendimentos com o filho de Fábio Jr. e com Gkay, que já haviam protagonizado situações polêmicas nos bastidores do programa.

"Foi especial. Posso parecer meio doido às vezes, mas eu sinto quando é de verdade. Gratidão", comentou Fiuk em uma publicação de Tata nas redes sociais. Ele também publicou nos Stories do Instagram um vídeo sobre o assunto. "Foi tão especial para mim esse programa. Foi tão legal. Estou meio sem palavras".

O reencontro entre Tata e Fiuk aconteceu durante o quadro especial “Tatasos de Família”, uma paródia de Casos de Família que contou com as participações de Márcia Goldschmidt e Christina Rocha.