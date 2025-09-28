CUIDADO

Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções

Aprenda a fazer essa misturinha

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:42

Água morna potencializa o efeito relaxante e facilita a remoção de células mortas Crédito: Freepik

O escalda-pés feito com sal grosso e bicarbonato é um cuidado caseiro que oferece alívio rápido para pés cansados. A combinação promove efeito relaxante, favorece a circulação sanguínea e contribui para reduzir inchaços e tensões acumuladas ao longo do dia.

Além disso, ambos os ingredientes apresentam propriedades antissépticas, auxiliando no combate a fungos e bactérias, o que mantém os pés mais higienizados, macios e com menor risco de infecções.

Como o escalda-pés interfere na saúde?

Esse hábito atua diretamente na circulação, ajudando a diminuir dores e a sensação de cansaço. A água morna, somada às substâncias naturais, suaviza calosidades e facilita a remoção de células mortas da pele.

Ao mesmo tempo, gera uma sensação de profundo relaxamento, sendo uma boa opção para quem permanece muito tempo em pé ou pratica atividades físicas que exigem esforço constante.

Passo a passo para fazer o escalda-pés

O processo é simples e rápido. Basta ter à mão um recipiente adequado, água morna, sal grosso e bicarbonato de sódio.

Encha uma bacia com água morna em quantidade suficiente para cobrir os pés.

Adicione 2 colheres de sopa de sal grosso e 2 colheres de sopa de bicarbonato.



Misture bem e mantenha os pés submersos entre 15 e 20 minutos.



Depois do ritual, seque bem os pés e aplique um creme hidratante para garantir proteção e maciez à pele.

Frequência ideal do escalda-pés

A orientação é realizar o cuidado de uma a duas vezes por semana. Esse hábito regular previne o ressecamento da pele, reduz a formação de calos e mantém os pés mais saudáveis.

Caso surjam sinais de irritação, o ideal é reduzir a frequência ou diminuir o tempo de imersão, adaptando conforme a sensibilidade de cada pessoa.

Outras formas de usar bicarbonato e sal grosso

Esses produtos também podem ser incluídos em diferentes práticas de cuidado pessoal. Servem como esfoliantes naturais, podem ser adicionados a banhos relaxantes ou transformados em pastas calmantes para irritações leves na pele.

Esfoliação natural para mãos e braços.

Banhos que promovem relaxamento muscular.



Pasta simples para aliviar picadas de insetos.

