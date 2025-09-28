Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções

Aprenda a fazer essa misturinha

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:42

Água morna potencializa o efeito relaxante e facilita a remoção de células mortas
Água morna potencializa o efeito relaxante e facilita a remoção de células mortas Crédito: Freepik

O escalda-pés feito com sal grosso e bicarbonato é um cuidado caseiro que oferece alívio rápido para pés cansados. A combinação promove efeito relaxante, favorece a circulação sanguínea e contribui para reduzir inchaços e tensões acumuladas ao longo do dia.

Pés de famosas

Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Alessandra Negrini por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Pé de Tatá Werneck por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Jade Picon por Reprodução/Instagram
Pé de Tatá Werneck na gravidez por Reprodução/Instagram
Pé de Anitta por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Regina Volpato por Reprodução/Instagram
Isis Valverde por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
1 de 15
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram

Além disso, ambos os ingredientes apresentam propriedades antissépticas, auxiliando no combate a fungos e bactérias, o que mantém os pés mais higienizados, macios e com menor risco de infecções.

Leia mais

Imagem - Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Imagem - 5 alimentos matadores que melhoram a atenção, o raciocínio e a memória

5 alimentos matadores que melhoram a atenção, o raciocínio e a memória

Imagem - 11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

Como o escalda-pés interfere na saúde?

Esse hábito atua diretamente na circulação, ajudando a diminuir dores e a sensação de cansaço. A água morna, somada às substâncias naturais, suaviza calosidades e facilita a remoção de células mortas da pele.

Ao mesmo tempo, gera uma sensação de profundo relaxamento, sendo uma boa opção para quem permanece muito tempo em pé ou pratica atividades físicas que exigem esforço constante.

Passo a passo para fazer o escalda-pés

O processo é simples e rápido. Basta ter à mão um recipiente adequado, água morna, sal grosso e bicarbonato de sódio.

  • Encha uma bacia com água morna em quantidade suficiente para cobrir os pés.
  • Adicione 2 colheres de sopa de sal grosso e 2 colheres de sopa de bicarbonato.
  • Misture bem e mantenha os pés submersos entre 15 e 20 minutos.

Depois do ritual, seque bem os pés e aplique um creme hidratante para garantir proteção e maciez à pele.

Frequência ideal do escalda-pés

A orientação é realizar o cuidado de uma a duas vezes por semana. Esse hábito regular previne o ressecamento da pele, reduz a formação de calos e mantém os pés mais saudáveis.

Caso surjam sinais de irritação, o ideal é reduzir a frequência ou diminuir o tempo de imersão, adaptando conforme a sensibilidade de cada pessoa.

Outras formas de usar bicarbonato e sal grosso

Esses produtos também podem ser incluídos em diferentes práticas de cuidado pessoal. Servem como esfoliantes naturais, podem ser adicionados a banhos relaxantes ou transformados em pastas calmantes para irritações leves na pele.

  • Esfoliação natural para mãos e braços.
  • Banhos que promovem relaxamento muscular.
  • Pasta simples para aliviar picadas de insetos.

Graças à versatilidade, o sal grosso e o bicarbonato são aliados não apenas para a saúde dos pés, mas também para o bem-estar geral do corpo.

Mais recentes

Imagem - Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro

Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro
Imagem - Filhas saem em defesa de Cris Pereira após condenação do humorista por estupro: 'A verdade prevalecerá'

Filhas saem em defesa de Cris Pereira após condenação do humorista por estupro: 'A verdade prevalecerá'
Imagem - O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

MAIS LIDAS

Imagem - Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
01

Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil

Imagem - Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde
03

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
04

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo