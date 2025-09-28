Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:42
O escalda-pés feito com sal grosso e bicarbonato é um cuidado caseiro que oferece alívio rápido para pés cansados. A combinação promove efeito relaxante, favorece a circulação sanguínea e contribui para reduzir inchaços e tensões acumuladas ao longo do dia.
Além disso, ambos os ingredientes apresentam propriedades antissépticas, auxiliando no combate a fungos e bactérias, o que mantém os pés mais higienizados, macios e com menor risco de infecções.
Esse hábito atua diretamente na circulação, ajudando a diminuir dores e a sensação de cansaço. A água morna, somada às substâncias naturais, suaviza calosidades e facilita a remoção de células mortas da pele.
Ao mesmo tempo, gera uma sensação de profundo relaxamento, sendo uma boa opção para quem permanece muito tempo em pé ou pratica atividades físicas que exigem esforço constante.
O processo é simples e rápido. Basta ter à mão um recipiente adequado, água morna, sal grosso e bicarbonato de sódio.
Depois do ritual, seque bem os pés e aplique um creme hidratante para garantir proteção e maciez à pele.
A orientação é realizar o cuidado de uma a duas vezes por semana. Esse hábito regular previne o ressecamento da pele, reduz a formação de calos e mantém os pés mais saudáveis.
Caso surjam sinais de irritação, o ideal é reduzir a frequência ou diminuir o tempo de imersão, adaptando conforme a sensibilidade de cada pessoa.
Esses produtos também podem ser incluídos em diferentes práticas de cuidado pessoal. Servem como esfoliantes naturais, podem ser adicionados a banhos relaxantes ou transformados em pastas calmantes para irritações leves na pele.
Graças à versatilidade, o sal grosso e o bicarbonato são aliados não apenas para a saúde dos pés, mas também para o bem-estar geral do corpo.