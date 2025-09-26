Acesse sua conta
Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Especialistas apontam que traços herdados podem orientar decisões e emoções

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:03

Especialistas apontam que traços herdados podem orientar decisões e emoções
Especialistas apontam que traços herdados podem orientar decisões e emoções Crédito: Banco de imagens

Um estudo desenvolvido na Universidade de Lund, na Suécia, revelou que nossos traços pessoais não surgem apenas das experiências de vida, mas também têm um forte componente genético. Assim como herdamos a altura ou a forma do corpo, herdamos também modos de agir e reagir diante do mundo.

O pesquisador Petri Kajonius explica que, embora os genes estejam presentes desde cedo, eles só se expressam em sua plenitude entre os 25 e 30 anos, quando a identidade de cada pessoa se consolida.

A proximidade entre herança psicológica e física

A pesquisa sublinha que a personalidade pode ser herdada com a mesma intensidade que aspectos visíveis do corpo humano. Isso indica que características como introversão, extroversão, otimismo ou tendência à organização podem ter raízes tão biológicas quanto o formato do rosto.

Essa descoberta ajuda a derrubar a crença de que a personalidade é moldada apenas pelo ambiente e pela educação, mostrando que a biologia tem peso determinante naquilo que nos torna singulares.

O momento em que a genética se torna mais evidente

Kajonius ressalta que o ambiente exerce grande influência na infância e na adolescência, mas os traços herdados geneticamente só se tornam nítidos na vida adulta jovem. Nesse período, os genes entram em ação com mais força, determinando a consolidação de traços já presentes desde o nascimento.

Esse “despertar genético” explica porque muitas vezes só reconhecemos a semelhança com nossos pais em termos de personalidade depois dos 25 anos, quando passamos a manifestar comportamentos e posturas muito próximos aos deles.

A escolha do parceiro e seus reflexos nas próximas gerações

O pesquisador resume o impacto genético em uma frase marcante: “o maior que seus pais podem fazer por você é escolher o parceiro certo”. A ideia reforça que a genética não depende apenas de um dos progenitores, mas sim da combinação resultante da união dos dois.

Desse modo, a escolha de parceiro pelos pais acaba sendo um fator determinante para a formação genética dos filhos, influenciando de maneira direta os traços que eles carregarão para a vida.

Identidade pessoal e a herança invisível

Compreender que herdamos aspectos profundos de nossa personalidade pode ampliar o entendimento sobre nós mesmos e sobre nossas relações familiares. Reconhecer essa herança invisível permite identificar pontos de convergência com os pais e até aceitar traços que antes pareciam inexplicáveis.

Essa visão nos lembra que, além das experiências de vida, carregamos uma bagagem genética que molda de forma significativa a maneira como pensamos, sentimos e agimos.

