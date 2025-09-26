Você herda a personalidade dos seus pais? Nova pesquisa explica comportamento dos filhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:03
Um estudo desenvolvido na Universidade de Lund, na Suécia, revelou que nossos traços pessoais não surgem apenas das experiências de vida, mas também têm um forte componente genético. Assim como herdamos a altura ou a forma do corpo, herdamos também modos de agir e reagir diante do mundo.
O pesquisador Petri Kajonius explica que, embora os genes estejam presentes desde cedo, eles só se expressam em sua plenitude entre os 25 e 30 anos, quando a identidade de cada pessoa se consolida.
Filhos de famosos que são a cara do pai
A pesquisa sublinha que a personalidade pode ser herdada com a mesma intensidade que aspectos visíveis do corpo humano. Isso indica que características como introversão, extroversão, otimismo ou tendência à organização podem ter raízes tão biológicas quanto o formato do rosto.
Essa descoberta ajuda a derrubar a crença de que a personalidade é moldada apenas pelo ambiente e pela educação, mostrando que a biologia tem peso determinante naquilo que nos torna singulares.
Filhos de famosos ganham nomes inusitados
Kajonius ressalta que o ambiente exerce grande influência na infância e na adolescência, mas os traços herdados geneticamente só se tornam nítidos na vida adulta jovem. Nesse período, os genes entram em ação com mais força, determinando a consolidação de traços já presentes desde o nascimento.
Esse “despertar genético” explica porque muitas vezes só reconhecemos a semelhança com nossos pais em termos de personalidade depois dos 25 anos, quando passamos a manifestar comportamentos e posturas muito próximos aos deles.
O pesquisador resume o impacto genético em uma frase marcante: “o maior que seus pais podem fazer por você é escolher o parceiro certo”. A ideia reforça que a genética não depende apenas de um dos progenitores, mas sim da combinação resultante da união dos dois.
Desse modo, a escolha de parceiro pelos pais acaba sendo um fator determinante para a formação genética dos filhos, influenciando de maneira direta os traços que eles carregarão para a vida.
Compreender que herdamos aspectos profundos de nossa personalidade pode ampliar o entendimento sobre nós mesmos e sobre nossas relações familiares. Reconhecer essa herança invisível permite identificar pontos de convergência com os pais e até aceitar traços que antes pareciam inexplicáveis.
Essa visão nos lembra que, além das experiências de vida, carregamos uma bagagem genética que molda de forma significativa a maneira como pensamos, sentimos e agimos.