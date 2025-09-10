TELEVISÃO

Ex-estrela da Globo desabafa e lamenta não ter tido filhos: 'Eu tentei'

Guta Stresser relembrou Bebel, sua personagem em 'A Grande Família', ao falar sobre maternidade

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:26

Guta Stresser Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Guta Stresser, que ficou famosa por interpretar a personagem Bebel em "A Grande Família", fez um desabafo nas redes socias sobre maternidade. A artista aproveitou o Dia Mundial da Grávida, celebrado na última terça-feira (9), para lembrar a gravidez de sua personagem na série da Globo, ao mesmo tempo em que lamentou o fato de não ter tido filhos.

"A vida real não me deu filhos. Infelizmente. Até que tentei… ah, mas tentei!!! Mas não ‘rolou’, não ‘nidou’, não era pra ser, hoje penso. Mas a Bebel, minha personagem mais longeva e portanto a mais íntima, rsrs, essa é uma supermãezona", escreveu, na legenda da publicação.

"E, após muita dificuldade para engravidar, teve uma gravidez linda que durou os reais nove meses com direito a várias barrigas de tamanhos diferentes e uma veracidade que fez com que muitos, mas muitos brasileiros mesmo, tenham certeza que eu realmente estava grávida e o seriado ‘usou a minha gravidez real para a personagem!", continuou Guta.

A postagem traz fotos da atriz com a barriga falsa que ela usou durante A Grande Família. Na série, Bebel e Agostinho Carrara (Pedro Cardoso) eram pais de Floriano. A artista também desabafou sobre as cobranças externas sobre a maternidade, e falou que os fãs ficam 'decepcionados' ao descobrirem que ela não é mãe na vida real.

"Ficam real decepcionados quando descobrem que não, que eu, a atriz, a Guta, não sou mãe. Ao menos de humanos nascidos de mim, não. Mas como existe dia para tudo e diz que hoje é Dia da Grávida, resolvi homenagear todas as maravilhosas mulheres, mãe, irmã, amigas, avós, bisas, todas as mulheres que já gestaram, que já pariram, que já deram à luz, que já estiveram grávidas, com fotos da Bebel gravidíssima", falou.