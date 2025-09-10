Acesse sua conta
Ex-BBB desmente Romário em programa ao vivo e clima fica tenso

Ex-jogador tentou recontar episódio de 1995, mas imagens exibidas mostraram versão diferente da sua fala

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:59

Romário
Crédito: Reprodução

Romário viveu uma situação constrangedora durante participação no programa Panela SporTV, transmitido também pela Ge TV. Ao lado dos apresentadores Fred Bruno e André Balada, o ex-jogador foi desmentido por um VT exibido ao vivo, que mostrou uma fala antiga em contraste com a versão que ele relatava no estúdio.

O episódio começou quando Fred Bruno anunciou a exibição de um vídeo para que Romário comentasse uma declaração feita em 1995. O arquivo demorou a rodar e, nesse intervalo, o craque aproveitou para explicar que sua fala na época havia sido mal interpretada. Segundo ele, a declaração sobre ser “Deus” teria sido cortada no meio, e sua intenção era reforçar a fé em Deus.

No entanto, quando o VT finalmente foi transmitido, mostrou exatamente o contrário do que Romário havia acabado de afirmar. No registro original, ele dizia: “Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus agora eles sabem quem é. É o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e tem que me respeitar”.

Após a exibição, as câmeras voltaram para Romário, que manteve o semblante sério e não comentou. Fred Bruno apenas reforçou: “Tá aí. Foi desse jeito”. Para aliviar o clima, André Balada tentou desconversar com uma brincadeira, e Fred encerrou a situação em tom leve.

O momento repercutiu nas redes sociais, onde torcedores e fãs se dividiram entre apoiar a versão de Romário e apontar a tentativa de reescrever um episódio marcante de sua carreira.

