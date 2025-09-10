FESTÃO

Bolo maior que jogador de basquete: veja os detalhes do aniversário de José Leonardo, filho de Virgínia e Zé Felipe

Confeiteiro revela sabores e trabalho de duas semanas para montar doce gigante

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:17

Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de um ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, ganhou destaque pelo tamanho do bolo que ocupou o centro da celebração em Goiânia nesta terça-feira (9). A criação do confeiteiro Denilson Lima tinha 2,5 metros de altura, pesava 200 quilos e demandou duas semanas de preparo.

Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe 1 de 11

O doce principal foi feito de três leites com frutas vermelhas, já que Virgínia não consome chocolate. Um segundo bolo, de casadinho, também foi preparado para complementar o cardápio. O trabalho contou com mais de 15 colaboradores, responsáveis por detalhes pintados à mão e esculturas em açúcar que remetiam ao tema da festa, A vida na fazenda. Cavalos, vacas, uma casa e até um monumento integraram a estrutura.

Para transportar e posicionar o bolo, pelo menos seis pessoas precisaram se mobilizar. “A confiança da Virgínia em nosso trabalho nos permitiu criar algo único, exclusivo e inesquecível”, celebrou Denilson.