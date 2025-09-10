Acesse sua conta
Whindersson Nunes expõe descaso de Carlinhos Maia com idosa de 85 anos e alfineta humorista

Humorista contou episódio durante gravações e lembrou briga com o influenciador no Multishow

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:04

Carlinhos Maia no PodPah
Crédito: Reprodução

Whindersson Nunes revelou, em entrevista ao programa “De Frente Com Blogueirinha”, uma situação desconfortável envolvendo Carlinhos Maia durante gravações para o Multishow. Segundo o humorista, o influenciador não respeitava os horários marcados e chegou a deixar uma atriz de 85 anos esperando por horas no estúdio.

“Ele chegava na gravação às duas da tarde. Tinha dona Ivanil, que na época tinha 85 anos, esperando Carlinhos Maia chegar”, contou Whindersson. O artista disse ainda que o colega se mostrava mais preocupado em alimentar os stories do Instagram do que em cumprir os compromissos de trabalho. “A gravação era às nove da manhã e, às vezes, ele dizia: ‘Eu não tenho nada nos meus stories’, e saía”, completou.

A relação entre os dois já havia sido marcada por atritos. Durante o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Whindersson se recusou a ser padrinho, o que teria desagradado o dono do Rancho do Maia.

O episódio reacende lembranças da tensão entre os influenciadores, que chegaram a discutir publicamente na época em que dividiram palco com Tirullipa em uma atração do Multishow.

