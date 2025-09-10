TRETA

Whindersson Nunes expõe descaso de Carlinhos Maia com idosa de 85 anos e alfineta humorista

Humorista contou episódio durante gravações e lembrou briga com o influenciador no Multishow

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:04

Carlinhos Maia no PodPah Crédito: Reprodução

Whindersson Nunes revelou, em entrevista ao programa “De Frente Com Blogueirinha”, uma situação desconfortável envolvendo Carlinhos Maia durante gravações para o Multishow. Segundo o humorista, o influenciador não respeitava os horários marcados e chegou a deixar uma atriz de 85 anos esperando por horas no estúdio.

“Ele chegava na gravação às duas da tarde. Tinha dona Ivanil, que na época tinha 85 anos, esperando Carlinhos Maia chegar”, contou Whindersson. O artista disse ainda que o colega se mostrava mais preocupado em alimentar os stories do Instagram do que em cumprir os compromissos de trabalho. “A gravação era às nove da manhã e, às vezes, ele dizia: ‘Eu não tenho nada nos meus stories’, e saía”, completou.

A relação entre os dois já havia sido marcada por atritos. Durante o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Whindersson se recusou a ser padrinho, o que teria desagradado o dono do Rancho do Maia.