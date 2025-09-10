QUE SITUAÇÃO...

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imóvel no Morumbi acumula dívida de aluguel e pode ser retomado pela Justiça nos próximos meses

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:45

Andreá Nóbrega Crédito: Reprodução

A atriz e empresária Andrea Nóbrega, conhecida por sua trajetória na televisão e pelo casamento com Carlos Alberto de Nóbrega, enfrenta uma ação de despejo envolvendo uma residência de alto padrão no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o processo foi movido por falta de pagamento de aluguéis, resultando em uma dívida considerada significativa. A ação já está em fase avançada na Justiça paulista e pode levar à desocupação do imóvel caso não haja acordo entre as partes.

Até o momento, Andrea não se pronunciou publicamente sobre a disputa. Fontes ligadas ao caso afirmam que os valores em questão são expressivos.

O episódio volta a colocar a empresária no centro da atenção pública. Nos últimos anos, Andrea se afastou da televisão e passou a investir em negócios próprios, como restaurantes e boutiques, mantendo presença mais discreta após o divórcio.