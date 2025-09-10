Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:23
O astrólogo João Bidu prevê dias intensos até o fim de setembro, marcados por trânsitos que prometem reviravoltas e redefinições em diferentes áreas da vida. Entre os destaques está o eclipse solar parcial em Virgem, no dia 21, considerado um divisor de águas. O período ainda traz o ingresso de Marte em Escorpião e o equinócio da primavera, em 22 de setembro, reforçando a sensação de renovação.
Os signos no amor
Segundo a análise, cinco signos tendem a sentir transformações mais evidentes:
Virgem: será o mais impactado pelo eclipse, com cortes e recomeços ligados a saúde, rotina e carreira.
Libra: com a chegada do Sol e de Mercúrio, ganha chances de novos contratos, parcerias e renascimento pessoal.
Escorpião: fortalecido pela entrada de Marte, terá energia extra para decisões e transformações em relacionamentos e projetos.
Áries: também regido por Marte, será influenciado pelo movimento em Escorpião, com foco em mudanças de rotina e prioridades no trabalho.
Leão: os trígonos de Mercúrio e Sol com Urano e Plutão trazem novas ideias, perspectivas e oportunidades inesperadas.
Os dias 12 e 13 trazem boas notícias e clareza mental; já entre 17 e 18, o período pode exigir ajustes diante de atrasos e críticas. No dia 19, revelações importantes tendem a surgir, enquanto 20 e 21 marcam instabilidade, cortes e encerramentos. A partir de 22, a energia se volta para novos começos, com mais intensidade e equilíbrio.