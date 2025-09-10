ASTROLOGIA

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias

Veja datas-chave para saber lidar com as mudanças

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:23

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

O astrólogo João Bidu prevê dias intensos até o fim de setembro, marcados por trânsitos que prometem reviravoltas e redefinições em diferentes áreas da vida. Entre os destaques está o eclipse solar parcial em Virgem, no dia 21, considerado um divisor de águas. O período ainda traz o ingresso de Marte em Escorpião e o equinócio da primavera, em 22 de setembro, reforçando a sensação de renovação.

Segundo a análise, cinco signos tendem a sentir transformações mais evidentes:

Virgem: será o mais impactado pelo eclipse, com cortes e recomeços ligados a saúde, rotina e carreira.

Libra: com a chegada do Sol e de Mercúrio, ganha chances de novos contratos, parcerias e renascimento pessoal.

Escorpião: fortalecido pela entrada de Marte, terá energia extra para decisões e transformações em relacionamentos e projetos.

Áries: também regido por Marte, será influenciado pelo movimento em Escorpião, com foco em mudanças de rotina e prioridades no trabalho.

Leão: os trígonos de Mercúrio e Sol com Urano e Plutão trazem novas ideias, perspectivas e oportunidades inesperadas.