Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias

Veja datas-chave para saber lidar com as mudanças

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:23

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

O astrólogo João Bidu prevê dias intensos até o fim de setembro, marcados por trânsitos que prometem reviravoltas e redefinições em diferentes áreas da vida. Entre os destaques está o eclipse solar parcial em Virgem, no dia 21, considerado um divisor de águas. O período ainda traz o ingresso de Marte em Escorpião e o equinócio da primavera, em 22 de setembro, reforçando a sensação de renovação.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Segundo a análise, cinco signos tendem a sentir transformações mais evidentes:

Virgem: será o mais impactado pelo eclipse, com cortes e recomeços ligados a saúde, rotina e carreira.

Libra: com a chegada do Sol e de Mercúrio, ganha chances de novos contratos, parcerias e renascimento pessoal.

Escorpião: fortalecido pela entrada de Marte, terá energia extra para decisões e transformações em relacionamentos e projetos.

Áries: também regido por Marte, será influenciado pelo movimento em Escorpião, com foco em mudanças de rotina e prioridades no trabalho.

Leão: os trígonos de Mercúrio e Sol com Urano e Plutão trazem novas ideias, perspectivas e oportunidades inesperadas.

Leia mais

Imagem - Bolo maior que jogador de basquete: veja os detalhes do aniversário de José Leonardo, filho de Virgínia e Zé Felipe

Bolo maior que jogador de basquete: veja os detalhes do aniversário de José Leonardo, filho de Virgínia e Zé Felipe

Imagem - Whindersson Nunes expõe descaso de Carlinhos Maia com idosa de 85 anos e alfineta humorista

Whindersson Nunes expõe descaso de Carlinhos Maia com idosa de 85 anos e alfineta humorista

Imagem - 'Vale Tudo': André fica furioso ao descobrir traição de Aldeíde; Consuêlo comemora

'Vale Tudo': André fica furioso ao descobrir traição de Aldeíde; Consuêlo comemora

Os dias 12 e 13 trazem boas notícias e clareza mental; já entre 17 e 18, o período pode exigir ajustes diante de atrasos e críticas. No dia 19, revelações importantes tendem a surgir, enquanto 20 e 21 marcam instabilidade, cortes e encerramentos. A partir de 22, a energia se volta para novos começos, com mais intensidade e equilíbrio.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Quer fortalecer o coração? Fruta popular em ocasiões especiais é aliada na saúde cardiovascular

Quer fortalecer o coração? Fruta popular em ocasiões especiais é aliada na saúde cardiovascular
Imagem - Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

Descubra qual o melhor dia para cortar o cabelo em setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
01

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Imagem - Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre
02

Aluno de medicina é suspenso de faculdade por ameaça de massacre

Imagem - Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja
03

Vídeo mostra momento em que delegada é sequestrada em Salvador; veja

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG