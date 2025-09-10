FAMOSOS

Perfil de Iza é 'invadido' por fãs após nova polêmica de Yuri Lima

Ex-jogador do Mirassol compartilhou foto de uma mulher de biquíni

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:00

Yuri Lima e Iza Crédito: Reprodução/Instagram

A polêmica causada por Yuri Lima continua rendendo. O ex-jogador do Mirassol voltou ao centro das atenções após compartilhar em seu perfil no Instagram a foto de biquíni de uma jovem chamada Adrielly. Namorada de Yuri, a cantora Iza ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas viu suas redes sociais serem 'invadidas' por fãs.

Vários internautas deixaram comentários no Instagram da artista sobre a situação, inclusive dando conselhos e questionando seu empoderamento. "Ô, Iza, tu tão linda, mulher. Deixa esse macho véi podi (sic), senhor", disse uma pessoa. "Eu só digo uma coisa: fez aquele auê todo e, no final, ficou com o cara e [disse] que ninguém tinha nada a ver com a vida dela kkkk", criticou mais uma. "Esse empoderamento tu pegou e meteu aonde, hein????”, questionou outra.

Iza e Yuri Lima 1 de 32

Adrielly tem 22 anos, é carioca e trabalha em uma clínica de estética. Ela soma mais de 15 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde costuma registrar viagens internacionais para cidades como Liverpool, Manchester e Nottingham, além de destinos no Brasil, como São Paulo e Santa Catarina. Ela também compartilha treinos de academia e práticas de lutas.

A imagem republicada por Yuri era de 2024. Após a repercussão, Adrielly se manifestou em vídeo e afirmou não conhecer o ex-jogador. “Provavelmente ele compartilhou a minha foto porque estavam todos comentando ‘Iza’ nessa publicação. Essa foto é antiga e não tenho relação nenhuma com ele”, disse.