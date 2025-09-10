Acesse sua conta
Perfil de Iza é 'invadido' por fãs após nova polêmica de Yuri Lima

Ex-jogador do Mirassol compartilhou foto de uma mulher de biquíni

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:00

Yuri Lima e Iza
Yuri Lima e Iza Crédito: Reprodução/Instagram

A polêmica causada por Yuri Lima continua rendendo. O ex-jogador do Mirassol voltou ao centro das atenções após compartilhar em seu perfil no Instagram a foto de biquíni de uma jovem chamada Adrielly. Namorada de Yuri, a cantora Iza ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas viu suas redes sociais serem 'invadidas' por fãs.

Vários internautas deixaram comentários no Instagram da artista sobre a situação, inclusive dando conselhos e questionando seu empoderamento. "Ô, Iza, tu tão linda, mulher. Deixa esse macho véi podi (sic), senhor", disse uma pessoa. "Eu só digo uma coisa: fez aquele auê todo e, no final, ficou com o cara e [disse] que ninguém tinha nada a ver com a vida dela kkkk", criticou mais uma. "Esse empoderamento tu pegou e meteu aonde, hein????”, questionou outra.

Iza e Yuri Lima

IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
IZA por Reprodução
Iza deu entrevista nas ruas de Nova York vestindo um colete do Olodum por Reprodução / Instagram
Iza falou sobre ter reatado com Yuri Lima por Reprodução/Instagram
Iza por Reprodução
Paolla Oliveira e IZA por Reprodução
Yuri e sua filha Nala por Reprodução
Ivete e Iza no Rock In Rio por Reprodução
Yuri Lima e Iza por Reprodução
Iza durante festa do Vasco por Vasco TV
IZA e Sam Smith por Reprodução/Redes sociais
Iza por Reprodução/Instagram
Iza agradeceu o apoio dos fãs e seguidores por Reprodução/Redes sociais
Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram
Vídeo de apoio a Iza por Reprodução/Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza anuncia que será mãe de uma menina por Reprodução/Instagram
Iza faz show em live para celebrar gravidez: 'O mundo já mudou de cor' por Reprodução/ Instagram
Iza por Reprodução/TV Globo
Iza grávida por Reprodução/ Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Dançarina de Iza é localizada com confusão mental por Redes sociais
Sérgio e Iza por Redes sociais
Iza é flagrada sendo reprimida pelo ex-marido por Redes sociais
Iza e o namorado, Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Yuri Lima no Cuiabá por Reprodução
Yuri Lima no Mirassol por Reprodução
Yuri Lima anunciou aposentadoria dos gramados por Reprodução / Redes Sociais
1 de 32
IZA por Reprodução

Adrielly tem 22 anos, é carioca e trabalha em uma clínica de estética. Ela soma mais de 15 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde costuma registrar viagens internacionais para cidades como Liverpool, Manchester e Nottingham, além de destinos no Brasil, como São Paulo e Santa Catarina. Ela também compartilha treinos de academia e práticas de lutas.

A imagem republicada por Yuri era de 2024. Após a repercussão, Adrielly se manifestou em vídeo e afirmou não conhecer o ex-jogador. “Provavelmente ele compartilhou a minha foto porque estavam todos comentando ‘Iza’ nessa publicação. Essa foto é antiga e não tenho relação nenhuma com ele”, disse.

Adrielly

Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
Adrielly por Reprodução
1 de 8
Adrielly por Reprodução

