Carlinhos Maia quebra o silêncio após ser chamado de 'dedo-duro' em briga de Simone e Manu Bahtidão

Influenciador se pronunciou sobre confusão entre as famosas, mas apagou a publicação logo em seguida

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:54

Carlinhos Maia, Simone Mendes e Manu Bahtidão Crédito: Reprodução

Carlinhos Maia se pronunciou após ser citado na briga entre as cantoras Simone Mendes e Manu Bahtidão. O influenciador estaria no centro da polêmica entre as duas famosas, e teria sido o responsável por ter informado à sertaneja sobre as supostas críticas feitas pela cantora de piseiro. Nos stories do Instagram, ele negou as acusações, e garantiu não ter relação com o episódio.

"Não tenho nada a ver com isso. Não sou leva e trás e nem tenho paciência. O real motivo não foi esse, e eu não tenho nada a ver, me tira dessa porr*. Minha relação com Simone é de irmandade e proteção. Pelo contrário, minha interferência sempre foi apaziguar", escreveu, na última terça-feira (9). A publicação, no entanto, foi apagada poucos momentos após ir ao ar.

De acordo com o portal LeoDias, Simone Mendes teria deixado de seguir Manu Bahtidão após ouvir que a artista estaria falando mal dela para pessoas próximas. As duas moram no mesmo condomínio de luxo em São Paulo, assim como Carlinhos Maia. Manu teria procurado o influenciador para se queixar sobre a irmã de Simaria. Mas o humorista teria contado toda a história para a sertaneja, levando ao afastamento entre as cantoras.

Vale lembrar que em 2024, as duas artistas já lançaram juntas a música "Daqui Para Sempre", que fez grande sucesso e ocupou por meses o topo das paradas de streaming no país. Mas Simone teria se chateado ao saber que Manu retirou sua voz e imagem da canção durante apresentações solo. A cantora de piseiro, por sua vez, explicou que a decisão estava ligada a limitações técnicas de seu show, e pediu desculpas pelo episódio.