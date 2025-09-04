Acesse sua conta
Bilionário choca ao pagar  R$ 270 mil a modelo para 'evitar ter filhos feios'

Magnata está sendo criticado por estratégia de embelezamento de bebês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:22

Barrie Dewitt-Barlow
Barrie Dewitt-Barlow Crédito: Reprodução/Instagram

Um bilionário está causando polêmica nos Estados Unidos ao admitir que contratou uma modelo profissional para ser doadora de óvulos, com o objetivo de evitar ser pai de "crianças feias". Barrie Dewitt-Barlow, de 54 anos, disse que pagou à mulher o valor de US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil). Ele, porém, está sendo detonado pela estratégia de embelezamento de bebês.

"Ninguém quer uma criança feia", disparou o homem, que tem um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), durante aparição na série documental "Stacey Dooley Sleeps Over”.

Barrie Dewitt-Barlow, o noivo e a filha por Reprodução/Instagram

Dewitt-Barlow contou que ele e o noivo, Scott Hutchinson, de 31 anos, viram a modelo em uma passarela em Miami, nos Estados Unidos, e imediatamente quiseram seus genes para garantir a "atratividade" dos seus bebês. Ao ser perguntado sobre o que o atraiu na modelo que ele escolheu a dedo para o "trabalho", ele confessou, na lata: "Foi a aparência dela, completamente". A doadora não teve o nome revelado.

"Quando a vi na passarela, olhei para o Scott e pensei: 'Ah, p..., ela é deslumbrante'", lembrou Barrie. O bilionário e Scott - que já foi namorado da filha mais velha do ricaço - disseram que a beleza superou a inteligência na hora de escolher uma doadora de óvulos. Os dois têm um casal de filhos, de 4 e 3 anos.

"Estou apenas comprando um bebê, é o que as pessoas dizem. Mas a maioria das pessoas faria algo muito pior", disse. "Bem, o que você quer que eu diga? Precisamos de crianças feias também? Desculpe, mas não consigo mentir".

