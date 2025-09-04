Acesse sua conta
César Tralli terá salário bem menor que o de Willian Bonner no Jornal Nacional; veja cifras

Mesmo com aumento, novo âncora do principal telejornal do Brasil não receberá o mesmo que seu antecessor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:23

César Tralli e Wiilliam Bonner
César Tralli e Wiilliam Bonner Crédito: João Cotta/Globo

A promoção de César Tralli ao "Jornal Nacional" virá com um belo aumento salarial. Mas, mesmo com as cifras mais que duplicando, o novo âncora do principal telejornal do Brasil ainda não ganhará nem um terço do que seu antecessor, William Bonner.

Apesar de o RH da Globo guardar a sete chaves a planilha de salário de seus apresentadores, estima-se que os vencimentos de Tralli passarão de R$ 150 mil para R$ 400 mil ao deixar o ‘Jornal Hoje’ e o ‘Edição das 18h’ (GloboNews) para comandar o "JN". O aumento considerável, porém, ainda o deixa longe do contracheque de Bonner.

Com duas funções no "Jornal Nacional" - de âncora e editor-chefe - e longo tempo na empresa (39 anos, sendo 29 deles na bancada da atração), o veterano ganha cerca de R$ 1,5 milhão, segundo as estimativas. É o mais bem-pago jornalista da TV brasileira.

Tralli, porém, deve ganhar alguns benefícios neste período de transição de São Paulo para o Rio de Janeiro. Segundo o Terra, ele poderá ocupar uma suíte de hotel ou um flat na nova cidade, que será custeado pelo canal pelo tempo que precisar, até definir a moradia definitiva.

A Globo possui vários imóveis na Zona Sul do Rio e na Barra da Tijuca, disponibilizados para alguns contratados sem residência fixa na cidade.

