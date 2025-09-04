SENTIU?

Zé Felipe publica música sugestiva após boatos de Virgínia com Vini Jr.

Cantor compartilha trecho de canção melancólica, com versos sobre saudade

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 07:30

Zé Felipe e Virginia Crédito: Reprodução

O cantor Zé Felipe, de 26 anos, causou alvoroço nas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao publicar um trecho de sua música "Se Eu Não Tivesse Ido" nos Stories do Instagram. A publicação ocorreu no mesmo dia em que surgiram rumores de que sua ex-mulher, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, estaria em um barco na Espanha com o jogador do Real Madrid, Vini Jr.

A canção, que integra seu novo álbum, tem um tom melancólico e aborda temas como saudade e arrependimento. Os versos escolhidos por Zé Felipe intensificaram a especulação sobre a sua suposta reação. A letra diz: "E nada é mais difícil que viver sem ti/ Sofrendo pela espera de te ver voltar/ O frio do meu corpo pergunta por ti/ E não sei onde estás/ Se não tivesse ido/ Eu era tão feliz".

O que se sabe sobre a viagem de Virgínia e Vini Jr.

Virgínia Fonseca, de 25 anos, está aproveitando férias na Europa com amigos desde a última segunda-feira (1º). A influenciadora digital desembarcou em Madri e, nesta quarta, seguiu para Marbella, onde realizou um passeio de barco.