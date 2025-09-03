Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rafael Ilha é processado por filho de Gugu e faz ameaças: 'Vou jogar a m*rda no ventilador'

O campeão de "A Fazenda" se manifestou sobre a ação judicial movida por João Augusto Liberato

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:22

João Augusto Liberato e Rafael Ilha
João Augusto Liberato e Rafael Ilha Crédito: Reprodução

O campeão de "A Fazenda 10", Rafael Ilha, se envolveu em mais uma polêmica, desta vez com a família do apresentador Gugu Liberato. Segundo o portal A Vida Alheia, ele está sendo processado por João Augusto Liberato, filho do comunicador. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-peão falou sobre a ação e fez ameaças contra a família.

De acordo com o processo, a ação judicial de João Augusto foi motivada pelas declarações de Rafael Ilha sobre a morte de Gugu, ocorrida em 2015. O ex-cantor dos anos 80 teria questionado a versão oficial sobre o acidente doméstico.

Em seu vídeo, Rafael Ilha leu trechos do processo, citando as palavras do advogado de João Augusto. "Narrou que a razão da morte do apresentador divulgada na mídia, acidente doméstico, não era verdadeira", leu Rafael, que continuou citando as acusações. "Deduzindo, inclusive, que o filho, João Liberato, poderia ser o responsável pelo fatídico acidente", afirmou o ex-peão, lendo o documento.

As acusações vão além. "Houve, pois, acusação grave contra o filho de Gugu, que João Liberato teria empurrado o apresentador causando a sua morte", acrescentou Rafael, citando o processo. O documento ainda aponta que as declarações foram feitas "sem mencionar quaisquer provas".

Rafael Ilha

Rafael Ilha por Reprodução
Rafael Ilha por Reprodução
Rafael Ilha por Reprodução
Rafael Ilha por Reprodução
Rafael Ilha por Reprodução
Rafael Ilha por Lourival Ribeiro/SBT
1 de 6
Rafael Ilha por Reprodução

A ação judicial ainda aborda acusações de que Rafael teria revelado assuntos de cunho pessoal da vida de Gugu Liberato. "Não bastasse as graves acusações, vossa senhoria ainda abordou assuntos de cunho pessoal, expondo de forma totalmente vexatória e desrespeitosa, a intimidade e opção sexual de Gugu", leu o ex-peão, se referindo ao conteúdo do processo.

Leia mais

Val Marchiori passa por cirurgia de câncer de mama e recebe apoio de famosos; veja quem se manifestou

Erro em cena de 'Vale Tudo' viraliza e telespectadores notam terceira mão em Afonso: ‘Bizarro’

Angélica revela 'regra sagrada' na família e proíbe item essencial na mesa de jantar

Foi nesse momento que Rafael Ilha se irritou e atacou João Augusto. "Aí eu tenho que concordar que uma vez eu falei demais, estava com raiva", admitiu. No entanto, ele logo disparou contra o filho de Gugu: "João, seu moleque, eu posso pensar o que eu quiser, formar minhas próprias opiniões. Só preciso ter cuidado com o que digo e como digo".

Rafael Ilha, que se considera amigo de Gugu, questionou a atitude de João Augusto. "Porque você está preocupado com a minha pessoa, com as coisas que eu digo? Bem antes de você nascer eu já conhecia o seu pai". Ele encerrou o vídeo com uma ameaça direta: "Não façam a besteira de me mandar a terceira notificação extrajudicial. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Vou jogar a m*rda no ventilador e vai sobrar pra mãe, pra amigo, pra tio, pra todo mundo".

Leia mais

Imagem - Resumo de 'Vale Tudo': Odete tem reação inesperada com Leonardo nesta quarta (3)

Resumo de 'Vale Tudo': Odete tem reação inesperada com Leonardo nesta quarta (3)

Imagem - Danilo Gentili é processado por imobiliária em suposto ‘golpe’ milionário; entenda o caso

Danilo Gentili é processado por imobiliária em suposto ‘golpe’ milionário; entenda o caso

Imagem - Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas

Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas

Mais recentes

Imagem - Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna

Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna
Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha
Imagem - Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua