BRIGA NA JUSTIÇA

Rafael Ilha é processado por filho de Gugu e faz ameaças: 'Vou jogar a m*rda no ventilador'

O campeão de "A Fazenda" se manifestou sobre a ação judicial movida por João Augusto Liberato

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:22

João Augusto Liberato e Rafael Ilha Crédito: Reprodução

O campeão de "A Fazenda 10", Rafael Ilha, se envolveu em mais uma polêmica, desta vez com a família do apresentador Gugu Liberato. Segundo o portal A Vida Alheia, ele está sendo processado por João Augusto Liberato, filho do comunicador. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-peão falou sobre a ação e fez ameaças contra a família.

De acordo com o processo, a ação judicial de João Augusto foi motivada pelas declarações de Rafael Ilha sobre a morte de Gugu, ocorrida em 2015. O ex-cantor dos anos 80 teria questionado a versão oficial sobre o acidente doméstico.

Em seu vídeo, Rafael Ilha leu trechos do processo, citando as palavras do advogado de João Augusto. "Narrou que a razão da morte do apresentador divulgada na mídia, acidente doméstico, não era verdadeira", leu Rafael, que continuou citando as acusações. "Deduzindo, inclusive, que o filho, João Liberato, poderia ser o responsável pelo fatídico acidente", afirmou o ex-peão, lendo o documento.

As acusações vão além. "Houve, pois, acusação grave contra o filho de Gugu, que João Liberato teria empurrado o apresentador causando a sua morte", acrescentou Rafael, citando o processo. O documento ainda aponta que as declarações foram feitas "sem mencionar quaisquer provas".

Rafael Ilha 1 de 6

A ação judicial ainda aborda acusações de que Rafael teria revelado assuntos de cunho pessoal da vida de Gugu Liberato. "Não bastasse as graves acusações, vossa senhoria ainda abordou assuntos de cunho pessoal, expondo de forma totalmente vexatória e desrespeitosa, a intimidade e opção sexual de Gugu", leu o ex-peão, se referindo ao conteúdo do processo.

Foi nesse momento que Rafael Ilha se irritou e atacou João Augusto. "Aí eu tenho que concordar que uma vez eu falei demais, estava com raiva", admitiu. No entanto, ele logo disparou contra o filho de Gugu: "João, seu moleque, eu posso pensar o que eu quiser, formar minhas próprias opiniões. Só preciso ter cuidado com o que digo e como digo".