Esses 5 signos terão um horóscopo melhor que os demais hoje (20 de outubro)

Revelações, clareza e oportunidades surgem nesta segunda-feira para quem estava pronto para mudar o rumo da própria história

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Alguns dias parecem comuns, mas acabam mudando o rumo de tudo. Esta segunda-feira, dia 20 de outubro, traz esse tipo de virada para cinco signos que estavam esperando um sinal - e finalmente recebem um. A verdade aparece, oportunidades escondidas se revelam e a vida ganha clareza. Depois de um período de espera e incertezas, chega o momento de agir com coragem, encarar as mudanças e dar o primeiro passo rumo ao que realmente faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você sente que o medo de arriscar já não combina mais com o seu momento, Gêmeos. A coragem cresce e te impulsiona a dizer “sim” ao que antes parecia grande demais. Uma chance aparece, talvez profissional, talvez pessoal - e dessa vez você não hesita. Oportunidades costumam premiar quem se move, e agora é a sua vez de avançar. Dica cósmica: siga o impulso. A sorte favorece quem age.

Virgem: O dia traz clareza e autoconfiança, Virgem. Palavras que antes ficavam presas na garganta finalmente fluem com naturalidade. Você percebe que não precisa ter tudo calculado para se expressar, basta ser verdadeiro. Ao abrir o jogo, você ganha respeito e até novas possibilidades. Dica cósmica: não espere o momento perfeito. Ele é agora.

Escorpião: A decisão que você vinha adiando não pode mais esperar, Escorpião. E isso é libertador. Você entende que ninguém precisa te autorizar a viver como quer. Chega de conter desejos ou segurar planos, o tempo de agir é este. Ao seguir em frente, a sensação é de força e paz ao mesmo tempo. Dica cósmica: quando você decide, o universo responde.

Peixes: Uma ficha cai, Peixes, e muda completamente a sua visão das coisas. Você percebe que a transformação começa em você, e não no que está fora. Ao assumir o controle da própria história, a vida flui com mais leveza e propósito. Tudo o que parecia travado se destrava de repente. Dica cósmica: a mudança que você busca começa com uma escolha simples: acreditar em si.

Sagitário: O passado deixa de ter poder sobre você, Sagitário. Em vez de se prender ao que não deu certo, você entende que cada erro foi um degrau até aqui. Agora, com mais sabedoria e confiança, você volta a sonhar grande. O futuro se abre com entusiasmo e liberdade. Dica cósmica: olhe pra frente, é lá que a vida te espera.