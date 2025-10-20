Comece a semana com sorte: cor e número que fortalecem os signos nesta segunda-feira (20 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:00
A segunda-feira, dia 20 de outubro, chega pedindo foco e energia positiva. É um dia para começar a semana alinhado com seus objetivos e abrir espaço para novas oportunidades. Pequenos sinais podem indicar caminhos importantes, e a sorte aparece justamente quando você mantém atenção e confiança em si mesmo. Veja a previsão.
Os signos no trabalho
Áries:
Comece a semana com iniciativa, mas sem pressa. A sorte acompanha quem age com estratégia.
Cor da sorte: laranja vibrante
Número da sorte: 7
Touro:
O dia favorece a organização e decisões práticas. Pequenos passos podem gerar grandes resultados.
Cor da sorte: verde musgo
Número da sorte: 3
Gêmeos:
A comunicação está em alta. Uma conversa ou mensagem inesperada pode trazer sorte e oportunidades.
Cor da sorte: amarelo ouro
Número da sorte: 14
Câncer:
Confie na sua intuição ao lidar com assuntos pessoais. O equilíbrio emocional é sua chave de sorte.
Cor da sorte: azul celeste
Número da sorte: 9
A criança de cada signo
Leão:
Seu carisma e energia positiva atraem boas conexões. O dia promete surpresas agradáveis.
Cor da sorte: dourado
Número da sorte: 11
Virgem:
Atenção aos detalhes! Pequenas escolhas hoje podem abrir caminhos de prosperidade.
Cor da sorte: bege claro
Número da sorte: 6
Libra:
Um reencontro ou contato inesperado traz oportunidades de sorte e crescimento.
Cor da sorte: lilás suave
Número da sorte: 18
Escorpião:
Momento de reflexão e paciência. A sorte surge quando você mantém foco e disciplina.
Cor da sorte: vermelho vinho
Número da sorte: 2
Sagitário:
Energia leve e disposição favorecem decisões importantes. A sorte está nas atitudes espontâneas.
Cor da sorte: azul turquesa
Número da sorte: 21
Capricórnio:
O trabalho e a dedicação ganham reconhecimento. A sorte acompanha quem mantém consistência.
Cor da sorte: marrom quente
Número da sorte: 5
Aquário:
Criatividade em alta! Ideias e insights hoje podem trazer oportunidades inesperadas.
Cor da sorte: verde-água
Número da sorte: 16
Peixes:
Um momento de inspiração e clareza favorece escolhas certeiras. A sorte acompanha a intuição.
Cor da sorte: lilás
Número da sorte: 12