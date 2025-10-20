ASTROLOGIA

Comece a semana com sorte: cor e número que fortalecem os signos nesta segunda-feira (20 de outubro)

Escolhas certas podem transformar seu dia hoje

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A segunda-feira, dia 20 de outubro, chega pedindo foco e energia positiva. É um dia para começar a semana alinhado com seus objetivos e abrir espaço para novas oportunidades. Pequenos sinais podem indicar caminhos importantes, e a sorte aparece justamente quando você mantém atenção e confiança em si mesmo. Veja a previsão.

Áries:

Comece a semana com iniciativa, mas sem pressa. A sorte acompanha quem age com estratégia.

Cor da sorte: laranja vibrante

Número da sorte: 7

Touro:

O dia favorece a organização e decisões práticas. Pequenos passos podem gerar grandes resultados.

Cor da sorte: verde musgo

Número da sorte: 3

Gêmeos:

A comunicação está em alta. Uma conversa ou mensagem inesperada pode trazer sorte e oportunidades.

Cor da sorte: amarelo ouro

Número da sorte: 14

Câncer:

Confie na sua intuição ao lidar com assuntos pessoais. O equilíbrio emocional é sua chave de sorte.

Cor da sorte: azul celeste

Número da sorte: 9

Leão:

Seu carisma e energia positiva atraem boas conexões. O dia promete surpresas agradáveis.

Cor da sorte: dourado

Número da sorte: 11

Virgem:

Atenção aos detalhes! Pequenas escolhas hoje podem abrir caminhos de prosperidade.

Cor da sorte: bege claro

Número da sorte: 6

Libra:

Um reencontro ou contato inesperado traz oportunidades de sorte e crescimento.

Cor da sorte: lilás suave

Número da sorte: 18

Escorpião:

Momento de reflexão e paciência. A sorte surge quando você mantém foco e disciplina.

Cor da sorte: vermelho vinho

Número da sorte: 2

Sagitário:

Energia leve e disposição favorecem decisões importantes. A sorte está nas atitudes espontâneas.

Cor da sorte: azul turquesa

Número da sorte: 21

Capricórnio:

O trabalho e a dedicação ganham reconhecimento. A sorte acompanha quem mantém consistência.

Cor da sorte: marrom quente

Número da sorte: 5

Aquário:

Criatividade em alta! Ideias e insights hoje podem trazer oportunidades inesperadas.

Cor da sorte: verde-água

Número da sorte: 16

Peixes:

Um momento de inspiração e clareza favorece escolhas certeiras. A sorte acompanha a intuição.

Cor da sorte: lilás