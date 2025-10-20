Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sorte, dinheiro e reconhecimento: veja quem são os 3 signos que vão brilhar nesta semana entre 20 e 26 de outubro

Próximos dias trazem confirmações, boas notícias e recompensas para quem não desistiu dos próprios sonhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Nesta semana entre 20 e 26 de outubro, três signos entram em um período de virada e prosperidade. Tudo o que parecia travado finalmente começa a fluir, trazendo sinais claros de que o esforço e a paciência valeram a pena. A energia da semana abre portas, movimenta oportunidades e mostra que o universo não esquece de quem faz a própria parte. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Você está exatamente onde deveria estar, Câncer. Pode não ter sido o caminho que imaginou, mas tudo se encaixa agora. Depois de um ciclo desafiador, você começa a ver os frutos de tanta entrega e coragem emocional. O aprendizado foi duro, mas te deixou mais forte e confiante do que nunca. A semana promete reconhecimento e estabilidade. Sonhos antigos voltam a ganhar força, e o que antes parecia distante começa a se tornar realidade. O segredo é não duvidar de si. Seu coração sabe o caminho, e ele está levando você direto ao que sempre quis construir.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Aquário

Aquário, chegou a hora de confiar nas suas próprias ideias. Há tempos você vem sonhando com uma vida diferente, mais autêntica e alinhada aos seus valores. Agora, as circunstâncias se movem a seu favor e confirmam que seguir o instinto foi a melhor escolha. Propostas inesperadas, convites e oportunidades novas podem surgir de onde você menos espera. O universo quer te ver agindo, não esperando. É o momento de colocar em prática aquilo que vinha apenas no campo das ideias e provar, inclusive para si mesmo, que ser diferente é o seu maior trunfo.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes

Peixes, você está prestes a mostrar ao mundo uma versão muito mais confiante de si. Por trás da sensibilidade e da doçura, existe uma força silenciosa que agora vem à tona. Essa nova fase pede autenticidade, coragem e zero medo de brilhar. Deixe de lado o que te limita e abrace o que realmente faz sentido. A semana movimenta projetos e pode trazer ganhos financeiros, mas o verdadeiro prêmio é se libertar das inseguranças. Quem antes duvidava de você vai se surpreender - e você também.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Câncer Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Baralho Cigano desta segunda (20 de outubro): descubra a carta e o conselho para cada signo

Baralho Cigano desta segunda (20 de outubro): descubra a carta e o conselho para cada signo
Imagem - 6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)

6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)
Imagem - Mudanças rápidas, reencontros e revelações inesperadas: veja a previsão do baralho cigano para os 12 signos na reta final de outubro

Mudanças rápidas, reencontros e revelações inesperadas: veja a previsão do baralho cigano para os 12 signos na reta final de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação
01

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
02

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
03

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil