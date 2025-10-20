ASTROLOGIA

Sorte, dinheiro e reconhecimento: veja quem são os 3 signos que vão brilhar nesta semana entre 20 e 26 de outubro

Próximos dias trazem confirmações, boas notícias e recompensas para quem não desistiu dos próprios sonhos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 05:00

Nesta semana entre 20 e 26 de outubro, três signos entram em um período de virada e prosperidade. Tudo o que parecia travado finalmente começa a fluir, trazendo sinais claros de que o esforço e a paciência valeram a pena. A energia da semana abre portas, movimenta oportunidades e mostra que o universo não esquece de quem faz a própria parte. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Você está exatamente onde deveria estar, Câncer. Pode não ter sido o caminho que imaginou, mas tudo se encaixa agora. Depois de um ciclo desafiador, você começa a ver os frutos de tanta entrega e coragem emocional. O aprendizado foi duro, mas te deixou mais forte e confiante do que nunca. A semana promete reconhecimento e estabilidade. Sonhos antigos voltam a ganhar força, e o que antes parecia distante começa a se tornar realidade. O segredo é não duvidar de si. Seu coração sabe o caminho, e ele está levando você direto ao que sempre quis construir.

Aquário

Aquário, chegou a hora de confiar nas suas próprias ideias. Há tempos você vem sonhando com uma vida diferente, mais autêntica e alinhada aos seus valores. Agora, as circunstâncias se movem a seu favor e confirmam que seguir o instinto foi a melhor escolha. Propostas inesperadas, convites e oportunidades novas podem surgir de onde você menos espera. O universo quer te ver agindo, não esperando. É o momento de colocar em prática aquilo que vinha apenas no campo das ideias e provar, inclusive para si mesmo, que ser diferente é o seu maior trunfo.

Peixes

Peixes, você está prestes a mostrar ao mundo uma versão muito mais confiante de si. Por trás da sensibilidade e da doçura, existe uma força silenciosa que agora vem à tona. Essa nova fase pede autenticidade, coragem e zero medo de brilhar. Deixe de lado o que te limita e abrace o que realmente faz sentido. A semana movimenta projetos e pode trazer ganhos financeiros, mas o verdadeiro prêmio é se libertar das inseguranças. Quem antes duvidava de você vai se surpreender - e você também.