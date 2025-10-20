ASTROLOGIA

3 signos dizem adeus à solidão e reencontram o amor verdadeiro a partir de hoje (20 de outubro)

“Um novo ciclo começa, curando o que antes parecia distante

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:00

Há fases em que o silêncio pesa mais do que conforta. Depois de tanto tempo guardando emoções, três signos finalmente se libertam da dor da solidão. A partir desta segunda-feira, 20 de outubro, uma energia leve e acolhedora marca o retorno das conexões sinceras - aquelas que curam, fortalecem e fazem a vida voltar a pulsar. O isolamento que antes parecia um abrigo agora se desfaz, dando lugar à vontade genuína de estar perto, dividir risadas e construir laços de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".



Leão: O coração se aquece de novo, Leão. Depois de um tempo afastado, você redescobre a alegria de estar com quem te quer bem. A solidão que antes parecia inevitável começa a desaparecer quando você decide abrir espaço para as pessoas certas. Reencontros, conversas sinceras e momentos de leveza devolvem a sua energia vibrante.

Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e aceite os gestos de carinho - eles são sinceros.

Escorpião: A intensidade dos seus sentimentos se transforma em compreensão, Escorpião. Um reencontro especial ou uma troca honesta te faz enxergar que nunca esteve realmente só. As feridas emocionais que te afastaram do mundo começam a cicatrizar, e o coração se torna mais leve. A confiança renasce, e com ela vem a sensação de pertencimento.

Dica cósmica: perdoar - inclusive a si mesmo - é o primeiro passo para se reconectar.

Peixes: Você se permite sentir outra vez, Peixes. A empatia e o afeto voltam com força, atraindo pessoas que vibram na mesma frequência que você. A solidão que antes te envolvia se transforma em acolhimento, e você entende que nunca esteve desconectado - apenas precisou de um tempo para reencontrar a própria essência.

Dica cósmica: abrace a leveza e aceite que o amor também pode ser simples.