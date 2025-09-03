REGRAS EM CASA

Angélica revela 'regra sagrada' na família e proíbe item essencial na mesa de jantar

A apresentadora contou que o hábito de jantar em família é obrigatório

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:14

Angélica, Luciano Huck e os filhos, Joaquim, Benício e Eva Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa, algo que se tornou essencial para manter a união familiar. Casada com Luciano Huck, ela revelou em entrevista que, de um tempo para cá, a família toda precisa se sentar para jantar junta, um ritual que fortaleceu a relação entre eles e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva.

Angélica explicou que a decisão surgiu da necessidade de encontrar um momento de conexão em meio à rotina corrida. "De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito — as crianças cada uma tem um horário de almoço e de atividades — a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto", relatou a apresentadora.

Angélica, Luciano Huck e os filhos 1 de 8

Para resolver o problema, ela e Luciano Huck instituíram a nova regra. "A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer", completou Angélica. A apresentadora destaca que o hábito trouxe benefícios imediatos. "Estar na mesa só a gente, o núcleo [familiar], mudou a nossa relação. A gente sente isso na pele e na prática", contou.

O jantar em família se tornou um espaço seguro para que todos se expressem. A apresentadora conta que até os filhos adolescentes, que costumam ser mais fechados, se abrem nesse momento. "Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa fala, se abre", comentou.

Para que o momento seja de total qualidade, uma regra fundamental foi estabelecida: a proibição de celulares e outros eletrônicos. "Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali", afirmou.