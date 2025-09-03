Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Angélica revela 'regra sagrada' na família e proíbe item essencial na mesa de jantar

A apresentadora contou que o hábito de jantar em família é obrigatório

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:14

aNGPELI
Angélica, Luciano Huck e os filhos, Joaquim, Benício e Eva Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa, algo que se tornou essencial para manter a união familiar. Casada com Luciano Huck, ela revelou em entrevista que, de um tempo para cá, a família toda precisa se sentar para jantar junta, um ritual que fortaleceu a relação entre eles e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva.

Angélica explicou que a decisão surgiu da necessidade de encontrar um momento de conexão em meio à rotina corrida. "De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito — as crianças cada uma tem um horário de almoço e de atividades — a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto", relatou a apresentadora.

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

Para resolver o problema, ela e Luciano Huck instituíram a nova regra. "A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer", completou Angélica. A apresentadora destaca que o hábito trouxe benefícios imediatos. "Estar na mesa só a gente, o núcleo [familiar], mudou a nossa relação. A gente sente isso na pele e na prática", contou.

O jantar em família se tornou um espaço seguro para que todos se expressem. A apresentadora conta que até os filhos adolescentes, que costumam ser mais fechados, se abrem nesse momento. "Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa fala, se abre", comentou.

Leia mais

Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Quem é Magda Colares, ex-mulher de Faustão e mãe da primogênita do apresentador?

Para que o momento seja de total qualidade, uma regra fundamental foi estabelecida: a proibição de celulares e outros eletrônicos. "Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali", afirmou.

A resistência inicial dos filhos, segundo a apresentadora, foi rapidamente superada. "No começo, teve um 'ah, que saco'. Agora, eles querem porque sentiram o quanto é gostoso a gente estar nesse tempo de qualidade", revelou Angélica. A medida reforça a importância que a família dá ao tempo de convivência, deixando de lado as distrações do mundo digital.

Leia mais

Imagem - Allan Souza Lima desabafa sobre invasão de privacidade após rumores de affair com Wanessa Camargo

Allan Souza Lima desabafa sobre invasão de privacidade após rumores de affair com Wanessa Camargo

Imagem - 'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

Imagem - Jatinho de Zé Felipe em Londrina aumenta rumores de romance com Ana Castela

Jatinho de Zé Felipe em Londrina aumenta rumores de romance com Ana Castela

Mais recentes

Imagem - Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas

Rafa Brites relata perseguição em hotel e faz alerta a mulheres que viajam sozinhas
Imagem - Tatá Werneck deixa Alice Wegmann em saia justa com pergunta sobre polêmica de Vale Tudo

Tatá Werneck deixa Alice Wegmann em saia justa com pergunta sobre polêmica de Vale Tudo
Imagem - Qual o salário de Ticiane Pinheiro na Record? Apresentadora do 'Hoje em Dia' pode ir para a Globo

Qual o salário de Ticiane Pinheiro na Record? Apresentadora do 'Hoje em Dia' pode ir para a Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua