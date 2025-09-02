Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Da alta gastronomia à comida casual, conheça quanto custa experimentar os pratos mais conhecidos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:56

MasterChef 2025
MasterChef 2025 Crédito: Reprodução/Band

Os jurados do “MasterChef Brasil 2025” não apenas avaliam pratos na televisão, mas também comandam alguns dos restaurantes mais renomados do Brasil, todos localizados em São Paulo. Entre a culinária francesa, italiana, brasileira contemporânea, carnes e pâtisserie, os preços variam bastante, oferecendo opções para todos os bolsos.

Erick Jacquin é responsável por diversos estabelecimentos que se destacam pelo requinte e técnica culinária. No Président, restaurante francês localizado nos Jardins, é possível provar o famoso petit gateau por R$45 ou optar pelo menu degustação de sete etapas, que custa R$660. Próximo dali, o Lvtetia serve clássicos italianos, como lasanha com dois molhos (R$81) e risoto de ragu de ossobuco de vitelo (R$110).

“Président” de Erick Jacquin

Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram
1 de 12
Pratos do “Président” de Erick Jacquin por Reprodução/Instagram

Para quem gosta de drinks e música ao vivo, o Bar Secreto do Vaticano, no subsolo do Lvtetia, oferece coquetéis autorais e apresentações de Jacquin. Já o Ça-Va, restaurante francês e bistrô, tem como destaque o steak tartar, por R$85. Para os apaixonados por doces, o Ça-Va Café traz choux de pistache (R$35) e macarons (R$4,50 cada), enquanto o Steak Bife, especializado em carnes, serve filé mignon (R$120), chorizo (R$105) e carré de cordeiro (R$155).

“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça

Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
1 de 16
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução

Henrique Fogaça também aposta na diversidade gastronômica. Seu fast-food Cão Véio, na Vila Madalena, oferece combos a partir de R$36, enquanto o Jamile, restaurante casual no Bela Vista, serve menu executivo por R$69. Para uma experiência mais sofisticada, o Sal Gastronomia oferece menu executivo por R$109 e menu degustação completo de seis tempos por R$340, com pratos elaborados como steak tartare com queijo coalho e cupim na manteiga de garrafa.

“Manioca” de Helena Rizzo

Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram
1 de 16
Pratos do “Manioca” de Helena Rizzo por Reprodução/Instagram

A chef Helena Rizzo, premiada com estrela Michelin, comanda restaurantes que elevam a culinária brasileira contemporânea. A Padoca do Maní, na Jardim Paulistano, é ideal para café da manhã ou lanches rápidos, com preços a partir de R$20-25. O Manioca, em Shopping Iguatemi, oferece almoço ou jantar mais leve, com pratos entre R$60-80. Para uma experiência sofisticada, o Maní apresenta menu degustação e pratos à la carte a partir de R$210-250, com ingredientes orgânicos e técnicas que valorizam a tradição e a invenção culinária.

Veja todos os detalhes sobre os restaurantes dos jurados:

Erick Jacquin

Ça-Va Café – Pâtisserie

Choux de pistache: R$35

Macaron: R$4,50/unidade

Endereços: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Itaim Bibi; Rua Michigan, 1020 – Brooklin

Président – Restaurante francês

Petit gateau: R$45

Menu degustação (7 etapas): R$660

Endereço: Rua da Consolação, 3527 – Jardins

Lvtetia – Restaurante italiano

Lasanha clássica: R$81

Risoto de ragu de ossobuco: R$110

Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins

Ça-Va – Restaurante francês / bistrô

Steak tartar: R$85

Endereço: Rua Carlos Comenale, 277 – Bela Vista

Bar Secreto do Vaticano – Bar / coquetelaria

Drinks clássicos e autorais (valores não informados)

Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins

Steak Bife – Especializado em carnes

Filé mignon: R$120

Chorizo: R$105

Carré de cordeiro: R$155

Endereço: Avenida Rebouças, 2636 – Pinheiros

Henrique Fogaça

Cão Véio – Fast-food

Combos: R$36

Endereço: Rua Girassol, 396 – Vila Madalena

Jamile – Comida contemporânea

Menu executivo: R$69

Endereço: Rua Treze de Maio, 647 – Bela Vista

Sal Gastronomia – Restaurante de luxo

Menu executivo: R$109

Menu degustação completo (6 tempos): R$340

Endereços: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim; Rua Bela Cintra, 1958 – São Paulo

Helena Rizzo

Padoca do Maní – Padaria e café da manhã

Faixa de preço: R$20-25

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 138 – Jardim Paulistano

Manioca – Restaurante informal

Faixa de preço: R$60-80

Endereço: Shopping Iguatemi – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232, 3º andar – Jardim Paulistano

Maní – Restaurante sofisticado e aclamado

Faixa de preço: R$210-250

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 210 – Jardim Paulistano

Mais recentes

Imagem - Ticiane Pinheiro deve ir para a Globo após promoção de César Tralli ao JN: 'Questão de tempo'

Ticiane Pinheiro deve ir para a Globo após promoção de César Tralli ao JN: 'Questão de tempo'
Imagem - Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’
Imagem - Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

Confirmada em nova novela da Globo, Ana Castela faz exigência e diz: 'Não consigo decorar nem música'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua