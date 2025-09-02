Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:56
Os jurados do “MasterChef Brasil 2025” não apenas avaliam pratos na televisão, mas também comandam alguns dos restaurantes mais renomados do Brasil, todos localizados em São Paulo. Entre a culinária francesa, italiana, brasileira contemporânea, carnes e pâtisserie, os preços variam bastante, oferecendo opções para todos os bolsos.
Erick Jacquin é responsável por diversos estabelecimentos que se destacam pelo requinte e técnica culinária. No Président, restaurante francês localizado nos Jardins, é possível provar o famoso petit gateau por R$45 ou optar pelo menu degustação de sete etapas, que custa R$660. Próximo dali, o Lvtetia serve clássicos italianos, como lasanha com dois molhos (R$81) e risoto de ragu de ossobuco de vitelo (R$110).
“Président” de Erick Jacquin
Para quem gosta de drinks e música ao vivo, o Bar Secreto do Vaticano, no subsolo do Lvtetia, oferece coquetéis autorais e apresentações de Jacquin. Já o Ça-Va, restaurante francês e bistrô, tem como destaque o steak tartar, por R$85. Para os apaixonados por doces, o Ça-Va Café traz choux de pistache (R$35) e macarons (R$4,50 cada), enquanto o Steak Bife, especializado em carnes, serve filé mignon (R$120), chorizo (R$105) e carré de cordeiro (R$155).
“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça
Henrique Fogaça também aposta na diversidade gastronômica. Seu fast-food Cão Véio, na Vila Madalena, oferece combos a partir de R$36, enquanto o Jamile, restaurante casual no Bela Vista, serve menu executivo por R$69. Para uma experiência mais sofisticada, o Sal Gastronomia oferece menu executivo por R$109 e menu degustação completo de seis tempos por R$340, com pratos elaborados como steak tartare com queijo coalho e cupim na manteiga de garrafa.
“Manioca” de Helena Rizzo
A chef Helena Rizzo, premiada com estrela Michelin, comanda restaurantes que elevam a culinária brasileira contemporânea. A Padoca do Maní, na Jardim Paulistano, é ideal para café da manhã ou lanches rápidos, com preços a partir de R$20-25. O Manioca, em Shopping Iguatemi, oferece almoço ou jantar mais leve, com pratos entre R$60-80. Para uma experiência sofisticada, o Maní apresenta menu degustação e pratos à la carte a partir de R$210-250, com ingredientes orgânicos e técnicas que valorizam a tradição e a invenção culinária.
Veja todos os detalhes sobre os restaurantes dos jurados:
Erick Jacquin
Ça-Va Café – Pâtisserie
Choux de pistache: R$35
Macaron: R$4,50/unidade
Endereços: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Itaim Bibi; Rua Michigan, 1020 – Brooklin
Président – Restaurante francês
Petit gateau: R$45
Menu degustação (7 etapas): R$660
Endereço: Rua da Consolação, 3527 – Jardins
Lvtetia – Restaurante italiano
Lasanha clássica: R$81
Risoto de ragu de ossobuco: R$110
Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins
Ça-Va – Restaurante francês / bistrô
Steak tartar: R$85
Endereço: Rua Carlos Comenale, 277 – Bela Vista
Bar Secreto do Vaticano – Bar / coquetelaria
Drinks clássicos e autorais (valores não informados)
Endereço: Rua da Consolação, 3585 – Jardins
Steak Bife – Especializado em carnes
Filé mignon: R$120
Chorizo: R$105
Carré de cordeiro: R$155
Endereço: Avenida Rebouças, 2636 – Pinheiros
Henrique Fogaça
Cão Véio – Fast-food
Combos: R$36
Endereço: Rua Girassol, 396 – Vila Madalena
Jamile – Comida contemporânea
Menu executivo: R$69
Endereço: Rua Treze de Maio, 647 – Bela Vista
Sal Gastronomia – Restaurante de luxo
Menu executivo: R$109
Menu degustação completo (6 tempos): R$340
Endereços: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim; Rua Bela Cintra, 1958 – São Paulo
Helena Rizzo
Padoca do Maní – Padaria e café da manhã
Faixa de preço: R$20-25
Endereço: Rua Joaquim Antunes, 138 – Jardim Paulistano
Manioca – Restaurante informal
Faixa de preço: R$60-80
Endereço: Shopping Iguatemi – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232, 3º andar – Jardim Paulistano
Maní – Restaurante sofisticado e aclamado
Faixa de preço: R$210-250
Endereço: Rua Joaquim Antunes, 210 – Jardim Paulistano