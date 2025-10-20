Acesse sua conta
Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Construção do Shopping Iguatemi, em 1975, modificou a geografia de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:34

Iguatemi na década de 90
Iguatemi na década de 90 Crédito: Arquivo Correio

Em 1975, a construção de um empreendimento comercial mudou para sempre a geografia da cidade de Salvador. A inauguração do Shopping Iguatemi, renomeado como Shopping da Bahia em 2015, deslocou o centro financeiro da capital baiana para o norte, redesenhando a vida urbana ao impulsionar a criação de avenidas, vias e prédios comerciais. Em 2025, o mais tradicional shopping soteropolitano completa 50 anos.

Hoje, todos sabem como o centro de compras projetou o crescimento daquela região, que é conhecida como Iguatemi justamente por causa do shopping. A logística do consumo mudou de lugar, deixando o Centro Histórico. O que muita gente desconhece é como o local era antes da chegada do shopping e da construção da Avenida Luís Viana Filho, a Paralela.

Antes da transformação urbana, a área era marcada pela predominância de grandes sítios e fazendas. "A população que existia naquela região, um número muito pequeno se comparado a hoje, morava em casas muito simples ou casas típicas de fazenda nas áreas das fazendas dos Cabulas, de Pernambués e das redondezas", explica o historiador Rafael Dantas, pesquisador na área de cultura material e iconografia com ênfase na divulgação da Cidade do Salvador.

Região do Iguatemi na década de 90

Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio
1 de 7
Região do Iguatemi na década de 90 por Arquivo Correio

As áreas verdes foram aos poucos sendo transformadas para o surgimento de prédios comerciais e residenciais. "O shopping vai ser esse grande transformador da área, porque é o shopping que ajuda a trazer todas essas grandes ações, empreendimentos e esses grupos populacionais que vão morar naquela região", continua Dantas.

Até meados do século XX, Salvador concentrava costumes de uma cidade antiga em transição para uma modernidade, com feiras de rua. Os moradores, conforme Dantas, mantinham o hábito de ir para determinados lugares específicos para comprar alguns produtos. "Então, a ideia de um shopping center que concentrava esses serviços, antes encontrados nas ruas, vai ser uma mudança muito significativa", pontua.

O Shopping Iguatemi surge como um espaço norteador do desenvolvimento urbano de toda a região, ao lado da Avenida Tancredo Neves e dos empreendimentos comerciais.

"Como, em um segundo momento, os prédios que surgem, como a Casa do Comércio, aquele prédio maravilhoso de arquitetura contemporânea, o Suarez Trade, que é um marco da arquitetura da engenharia, e o Centro Empresarial Iguatemi", finaliza o historiador.

