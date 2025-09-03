Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jatinho de Zé Felipe em Londrina aumenta rumores de romance com Ana Castela

Cantor é visto frequentemente na cidade onde a boiadeira mora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:36

Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela Crédito: Reprodução

O cantor Zé Felipe está no centro das atenções com as recentes viagens do seu jatinho particular. Após o fim de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, os movimentos do avião têm sido monitorados de perto, e um destino em particular está alimentando rumores: Londrina, no Paraná, cidade onde a cantora Ana Castela vive.

As especulações de um romance entre os dois artistas ganharam força após o jatinho de Zé Felipe pousar na cidade paranaense duas vezes em poucos dias. O avião foi visto em Londrina no domingo, 31, e retornou à cidade na terça-feira, 2. Embora tenha feito outras paradas, a repetição do destino chamou a atenção dos fãs e da imprensa.

Zé Felipe e Ana Castela em Orlando

Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe por Reprodução / Instagram
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
1 de 8
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

As conexões entre Zé Felipe e Ana Castela não se limitam às viagens. No último ano, eles já dividiram o palco em diversas apresentações e foram vistos juntos em momentos de lazer. Fotos publicadas nas redes sociais do cantor também dão indícios de uma relação próxima.

Leia mais

Zé Felipe é visto com amiga de Ana Castela em Barretos e rumores sobre romance aumentam

Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Em meio a rumores, mãe de Zé Felipe começa a seguir Ana Castela e comenta aproximação dos dois

Após ser flagrada com Zé Felipe, Ana Castela debocha dos boatos de romance

Recentemente, Zé Felipe apareceu em uma foto com um grupo de amigos, que incluía uma amiga próxima de Ana Castela. A própria “boiadeira” comentou a publicação, reforçando a interação entre eles. Além disso, os fãs observaram que as mães dos dois artistas se seguem no Instagram, um gesto que muitos interpretaram como um sinal de aproximação das famílias.

Até o momento, nem Zé Felipe nem Ana Castela se pronunciaram oficialmente sobre os rumores. O silêncio dos dois, no entanto, só serve para alimentar ainda mais as especulações dos fãs, que seguem de olho em cada nova pista sobre o possível relacionamento.

Leia mais

Imagem - Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Olavo e Celina se envolvem em romance explosivo em ‘Vale Tudo’ e chocam Eugênio

Imagem - Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após polêmica envolvendo religiões de matriz africana

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após polêmica envolvendo religiões de matriz africana

Imagem - Quem é Magda Colares, ex-mulher de Faustão e mãe da primogênita do apresentador?

Quem é Magda Colares, ex-mulher de Faustão e mãe da primogênita do apresentador?

Mais recentes

Imagem - Reduza sua conta de água usando este objeto no vaso sanitário; economia é imediata

Reduza sua conta de água usando este objeto no vaso sanitário; economia é imediata
Imagem - Brasil passará a fazer parte de um novo continente; entenda

Brasil passará a fazer parte de um novo continente; entenda
Imagem - 'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

'MasterChef': Daniela leva prêmio milionário e outros benefícios; veja a lista completa

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua