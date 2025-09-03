Jatinho de Zé Felipe em Londrina aumenta rumores de romance com Ana Castela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:36
O cantor Zé Felipe está no centro das atenções com as recentes viagens do seu jatinho particular. Após o fim de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, os movimentos do avião têm sido monitorados de perto, e um destino em particular está alimentando rumores: Londrina, no Paraná, cidade onde a cantora Ana Castela vive.
As especulações de um romance entre os dois artistas ganharam força após o jatinho de Zé Felipe pousar na cidade paranaense duas vezes em poucos dias. O avião foi visto em Londrina no domingo, 31, e retornou à cidade na terça-feira, 2. Embora tenha feito outras paradas, a repetição do destino chamou a atenção dos fãs e da imprensa.
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando
As conexões entre Zé Felipe e Ana Castela não se limitam às viagens. No último ano, eles já dividiram o palco em diversas apresentações e foram vistos juntos em momentos de lazer. Fotos publicadas nas redes sociais do cantor também dão indícios de uma relação próxima.
Recentemente, Zé Felipe apareceu em uma foto com um grupo de amigos, que incluía uma amiga próxima de Ana Castela. A própria “boiadeira” comentou a publicação, reforçando a interação entre eles. Além disso, os fãs observaram que as mães dos dois artistas se seguem no Instagram, um gesto que muitos interpretaram como um sinal de aproximação das famílias.
Até o momento, nem Zé Felipe nem Ana Castela se pronunciaram oficialmente sobre os rumores. O silêncio dos dois, no entanto, só serve para alimentar ainda mais as especulações dos fãs, que seguem de olho em cada nova pista sobre o possível relacionamento.