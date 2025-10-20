Academia em casa: 12 equipamentos baratos e fáceis para você montar seu cantinho de treino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:02
Para muitas pessoas, o trajeto até a academia pode ser mais difícil do que a própria execução dos exercícios. Além disso, a mensalidade desses espaços privados está cada vez mais cara.
Por esses motivos, montar uma academia em casa pode ser a solução para manter uma rotina saudável sem perder tempo com deslocamentos e sem comprometer o orçamento.
Bola, tapete, faixa elástica: veja equipamentos baratos e fáceis de usar em casa
Ao contrário do que se pode acreditar, não é tão difícil criar a sua própria academia. Basta escolher o local adequado e comprar equipamentos que cabem no seu bolso. Veja, a seguir, as opções listadas pela Veja Saúde.
Pode ser usada enroscando-a nos pés ou mãos e fazendo movimentos de extensão e flexão (como agachamento, rosca, elevação lateral) para trabalhar a resistência muscular.
É usado preso a um ponto fixo (porta, poste) para puxar contra a resistência e executar remadas, puxadas ou extensões de braços.
Pode-se levantá-los, empurrá-los ou sustentá-los durante agachamentos, supinos, remadas ou swings para aumentar a força.
Serve de “escada” para subir e descer, permitindo exercícios de step up, avanço ou salto com variação de altura.
É usado como base de amortecimento para exercícios no solo (abdominais, alongamentos, pranchas, flexões) aumentando conforto e segurança.
Juntas, elas permitem realizar mergulhos (dips), elevações de pernas ou variações de suporte para peito, tríceps e abdômen.
É usada para executar puxadas (pull-ups, chin-ups), suspensões e até elevações de perna para abdômen.
Podem ser colocadas nos tornozelos para adicionar carga aos movimentos de perna como elevação, abdução, extensão de quadril ou marcha.
Pode servir de instabilidade para exercícios de core (prancha sobre bola, roll-outs), alongamentos e fortalecimento com apoio instável.
Famosa e fácil de adquirir, ela é utilizada para saltos contínuos, trabalho cardiovascular e coordenação motora.
Serve de apoio ergonômico para incentivar a execução correta dos movimentos abdominais, evitando compensações inadequadas.
Rolando para frente e para trás, ela força o abdômen e os estabilizadores a trabalharem para controlar o retorno.
Mesmo com os equipamentos em casa, ainda é importante ter contato frequente com um especialista, seja de forma online ou presencial.
Além de te ajudar a montar o seu treino, esse profissional pode acompanhar a sua evolução e evitar que você lesione os músculos por causa de uma atividade praticada incorretamente.