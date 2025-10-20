SAÚDE

Academia em casa: 12 equipamentos baratos e fáceis para você montar seu cantinho de treino

Saiba como economizar e parar de perder tempo com deslocamentos até a academia tradicional

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:02

Veja quais são os equipamentos baratos e fáceis de usar em casa Crédito: Freepik

Para muitas pessoas, o trajeto até a academia pode ser mais difícil do que a própria execução dos exercícios. Além disso, a mensalidade desses espaços privados está cada vez mais cara.

Por esses motivos, montar uma academia em casa pode ser a solução para manter uma rotina saudável sem perder tempo com deslocamentos e sem comprometer o orçamento.

Ao contrário do que se pode acreditar, não é tão difícil criar a sua própria academia. Basta escolher o local adequado e comprar equipamentos que cabem no seu bolso. Veja, a seguir, as opções listadas pela Veja Saúde.

1. Faixa elástica

Pode ser usada enroscando-a nos pés ou mãos e fazendo movimentos de extensão e flexão (como agachamento, rosca, elevação lateral) para trabalhar a resistência muscular.

2. Elástico extensor

É usado preso a um ponto fixo (porta, poste) para puxar contra a resistência e executar remadas, puxadas ou extensões de braços.

3. Dupla de halteres ou kettlebell

Pode-se levantá-los, empurrá-los ou sustentá-los durante agachamentos, supinos, remadas ou swings para aumentar a força.

4. Step

Serve de “escada” para subir e descer, permitindo exercícios de step up, avanço ou salto com variação de altura.

5. Colchonete

É usado como base de amortecimento para exercícios no solo (abdominais, alongamentos, pranchas, flexões) aumentando conforto e segurança.

6. Par de barras paralelas de chão

Juntas, elas permitem realizar mergulhos (dips), elevações de pernas ou variações de suporte para peito, tríceps e abdômen.

7. Barra fixa de porta ou parede

É usada para executar puxadas (pull-ups, chin-ups), suspensões e até elevações de perna para abdômen.

8. Caneleiras com peso

Podem ser colocadas nos tornozelos para adicionar carga aos movimentos de perna como elevação, abdução, extensão de quadril ou marcha.

9. Bola de ginástica ou de pilates

Pode servir de instabilidade para exercícios de core (prancha sobre bola, roll-outs), alongamentos e fortalecimento com apoio instável.

10. Corda de pular

Famosa e fácil de adquirir, ela é utilizada para saltos contínuos, trabalho cardiovascular e coordenação motora.

11. Aparelho de suporte para abdominal

Serve de apoio ergonômico para incentivar a execução correta dos movimentos abdominais, evitando compensações inadequadas.

12. Roda para abdominal

Rolando para frente e para trás, ela força o abdômen e os estabilizadores a trabalharem para controlar o retorno.

Fique atento

Mesmo com os equipamentos em casa, ainda é importante ter contato frequente com um especialista, seja de forma online ou presencial.