Treino sem evolução: 4 erros que podem estar travando seus resultados na academia

Falta de variação nos exercícios, postura errada e outros deslizes frequentes podem estar atrasando seu progresso na academia

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 08:00

Aprenda a otimizar o seu treino Crédito: Freepik

Ir à academia com regularidade, seguir as séries e manter a disciplina — e mesmo assim não ver resultados — é uma das maiores frustrações de quem treina. Segundo especialistas, o problema pode não estar na falta de esforço, mas em pequenos deslizes que comprometem o progresso sem que o praticante perceba.

O educador físico Anderson Téu explica que o corpo humano responde de forma inteligente aos estímulos. “Os resultados começam a aparecer entre oito e doze semanas, mas se o treino não for ajustado, a evolução estagna. A adaptação é natural, por isso é preciso mudar a estratégia com frequência”, afirma.

Com atenção e ajustes simples, é possível destravar o progresso e transformar o esforço diário em ganhos reais.

1. Repetir sempre o mesmo treino

Manter a mesma série por meses é um dos erros mais comuns. O corpo se acostuma rapidamente, e o que antes era desafio se torna rotina. Alterar o tipo de exercício, a intensidade ou o número de repetições a cada três meses é o ideal. Pequenas mudanças — como variar o tempo de execução ou o ângulo dos movimentos — já fazem diferença.

Além de estimular novos músculos, a variação mantém a motivação e previne lesões por esforço repetitivo.

2. Executar os exercícios com postura incorreta

A pressa por resultados leva muita gente a aumentar a carga sem dominar a técnica. Isso compromete a eficiência do treino e aumenta o risco de lesão. “De nada adianta levantar mais peso se a postura estiver errada”, reforça Téu.

Manter o abdômen contraído, controlar a respiração e executar cada movimento com atenção garante que os músculos certos sejam ativados. Um acompanhamento profissional pode corrigir detalhes sutis, mas fundamentais.

3. Falta de constância e paciência

Quem desiste após poucas semanas dificilmente verá resultados duradouros. Ganhar massa, perder gordura ou melhorar o condicionamento exige tempo e consistência. O segredo está na regularidade — mesmo nos dias de desânimo.

Treinar três a cinco vezes por semana, respeitar o descanso e seguir uma rotina equilibrada é mais eficaz do que picos de intensidade seguidos de longas pausas.

4. Ignorar alimentação e recuperação

Treinar bem não é suficiente se o corpo não receber o suporte necessário. Alimentação pobre em nutrientes e sono desregulado impedem o crescimento muscular e comprometem a recuperação.

O ideal é manter uma dieta rica em proteínas e carboidratos de qualidade, beber bastante água e respeitar os dias de descanso. “O progresso acontece fora da academia, quando o corpo se recupera do esforço”, lembra Téu.