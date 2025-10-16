Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você é classe média? Veja 5 estratégias para construir riqueza e independência financeira

Especialistas revelam as estratégias essenciais para controlar dívidas, mudar hábitos de consumo e construir um patrimônio duradouro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:00

Jake Hill e Carter Seuthe explicam que enriquecer é questão de estratégia e disciplina, não sorte
Jake Hill e Carter Seuthe explicam que enriquecer é questão de estratégia e disciplina, não sorte Crédito: Freepik

Viver com o conforto e a estabilidade da classe média já é uma conquista, mas alcançar a verdadeira independência financeira exige mais do que sorte, requer estratégia, disciplina e visão de longo prazo. Especialistas financeiros apontam que o caminho para enriquecer passa por decisões conscientes: eliminar dívidas, controlar gastos, investir com regularidade e buscar novas fontes de renda.

Símbolos de status da classe média

Lingeries e perfumes da Victoria's Secret são símbolo de status para quem usa por Shutterstock
Starbucks faz muito sucesso no Shopping Barra por Ana Albuquerque/CORREIO
Postar foto segurando café do Starbucks nas redes sociais é símbolo de status por Shutterstock
Lojas da Starbucks são pontos de visita em viagens ao exterior, principalmente em lugares mais procurados pela classe média, como Paris e Nova York por Shutterstock
Starbucks chegou a Salvador e fez muito sucesso por Marina Silva/CORREIO
Aparelhos e dispositivos Apple representam símbolo de status para os donos por Divulgação
Apple Watch costuma ser item de diferenciação para quem usa por Reproduçaõ
Tablets são mais caros e poucos possuem por Divulgação
Utilizar produtos da Apple são pontos de diferenciação em quem se baseia no status por Shutterstock
High Line Park, em Nova York, cidade queridinha para quem gosta de viajar por Shutterstock
Estar na Times Square, Nova York, é símbolo de status por Redes sociais
1 de 11
Lingeries e perfumes da Victoria's Secret são símbolo de status para quem usa por Shutterstock

O consultor Jake Hill, fundador da DebtHammer, resume a fórmula da prosperidade em três pilares: “Controlar as dívidas, ajustar os hábitos de consumo e construir uma renda passiva.” Segundo ele, o segredo está em direcionar o dinheiro com inteligência, transformando o que antes era apenas estabilidade em crescimento real.

Leia mais

Imagem - Governo Federal anuncia programa de habitação para classe média; veja as regras

Governo Federal anuncia programa de habitação para classe média; veja as regras

Imagem - Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Imagem - Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status

Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status

Confira cinco ações que ajudam a classe média a fortalecer o patrimônio e aproximar-se da liberdade financeira.

Livre-se do peso das dívidas

Nenhum plano financeiro prospera enquanto há dívidas em aberto. Elas reduzem o poder de compra e bloqueiam o caminho dos investimentos. O especialista Carter Seuthe, da Credit Summit, recomenda traçar um plano detalhado para quitar os débitos o quanto antes. “Depois que sua dívida estiver sob controle, concentre-se em aumentar seu patrimônio com investimentos”, explica. Quitar o que se deve é o primeiro passo para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.

Invista com constância e estratégia

Guardar dinheiro é importante, mas fazê-lo render é essencial. Investimentos regulares — mesmo em valores pequenos — podem gerar grandes resultados ao longo do tempo, graças aos juros compostos. O segredo é constância: aplicar um pouco todo mês e diversificar, equilibrando segurança e retorno. O importante é transformar o hábito de poupar em uma rotina de investimento.

Aposte no mercado imobiliário

No Brasil, o investimento em imóveis continua sendo uma das formas mais seguras de construir patrimônio. O ideal é buscar oportunidades em locais com bom potencial de valorização ou garantir uma renda extra com aluguéis. Quem tem poucos recursos pode começar de forma simples, como alugando um quarto da própria casa ou investindo em fundos imobiliários.

Crie várias fontes de renda

Depender de um único salário é um dos maiores erros de quem quer prosperar. Projetos paralelos, freelas e pequenos negócios complementares ajudam a aumentar a renda e a proteger o orçamento em tempos de incerteza. Cada nova fonte de ganho representa mais segurança e acelera a construção do patrimônio.

Invista em educação financeira

Mais importante do que ganhar dinheiro é saber administrá-lo. O consultor Zachary Jarvinen, da Exact Payments, destaca que a educação financeira muda a forma de pensar e agir com o dinheiro. Ele reforça a importância de viver abaixo das próprias possibilidades e de manter uma reserva de emergência. “Ter uma reserva evita endividamento e dá liberdade para fazer escolhas com calma”, afirma.

Com disciplina, conhecimento e pequenos ajustes diários, a classe média pode ir além da estabilidade e construir, passo a passo, uma vida financeira sólida — com segurança, independência e crescimento real.

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira
Imagem - Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas