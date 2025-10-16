ECONOMIA

Você é classe média? Veja 5 estratégias para construir riqueza e independência financeira

Especialistas revelam as estratégias essenciais para controlar dívidas, mudar hábitos de consumo e construir um patrimônio duradouro

Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 06:00

Jake Hill e Carter Seuthe explicam que enriquecer é questão de estratégia e disciplina, não sorte Crédito: Freepik

Viver com o conforto e a estabilidade da classe média já é uma conquista, mas alcançar a verdadeira independência financeira exige mais do que sorte, requer estratégia, disciplina e visão de longo prazo. Especialistas financeiros apontam que o caminho para enriquecer passa por decisões conscientes: eliminar dívidas, controlar gastos, investir com regularidade e buscar novas fontes de renda.

O consultor Jake Hill, fundador da DebtHammer, resume a fórmula da prosperidade em três pilares: “Controlar as dívidas, ajustar os hábitos de consumo e construir uma renda passiva.” Segundo ele, o segredo está em direcionar o dinheiro com inteligência, transformando o que antes era apenas estabilidade em crescimento real.

Confira cinco ações que ajudam a classe média a fortalecer o patrimônio e aproximar-se da liberdade financeira.

Livre-se do peso das dívidas

Nenhum plano financeiro prospera enquanto há dívidas em aberto. Elas reduzem o poder de compra e bloqueiam o caminho dos investimentos. O especialista Carter Seuthe, da Credit Summit, recomenda traçar um plano detalhado para quitar os débitos o quanto antes. “Depois que sua dívida estiver sob controle, concentre-se em aumentar seu patrimônio com investimentos”, explica. Quitar o que se deve é o primeiro passo para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.

Invista com constância e estratégia

Guardar dinheiro é importante, mas fazê-lo render é essencial. Investimentos regulares — mesmo em valores pequenos — podem gerar grandes resultados ao longo do tempo, graças aos juros compostos. O segredo é constância: aplicar um pouco todo mês e diversificar, equilibrando segurança e retorno. O importante é transformar o hábito de poupar em uma rotina de investimento.

Aposte no mercado imobiliário

No Brasil, o investimento em imóveis continua sendo uma das formas mais seguras de construir patrimônio. O ideal é buscar oportunidades em locais com bom potencial de valorização ou garantir uma renda extra com aluguéis. Quem tem poucos recursos pode começar de forma simples, como alugando um quarto da própria casa ou investindo em fundos imobiliários.

Crie várias fontes de renda

Depender de um único salário é um dos maiores erros de quem quer prosperar. Projetos paralelos, freelas e pequenos negócios complementares ajudam a aumentar a renda e a proteger o orçamento em tempos de incerteza. Cada nova fonte de ganho representa mais segurança e acelera a construção do patrimônio.

Invista em educação financeira

Mais importante do que ganhar dinheiro é saber administrá-lo. O consultor Zachary Jarvinen, da Exact Payments, destaca que a educação financeira muda a forma de pensar e agir com o dinheiro. Ele reforça a importância de viver abaixo das próprias possibilidades e de manter uma reserva de emergência. “Ter uma reserva evita endividamento e dá liberdade para fazer escolhas com calma”, afirma.