Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialistas alertam: usar a mesma toalha por muitos dias pode causar infecções sérias

Pesquisa mostra que muita gente passa meses sem lavar as toalhas e isso pode trazer riscos à saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00

Se você divide a casa com outras pessoas, deve ser ainda mais cuidadoso com as toalhas
Se você divide a casa com outras pessoas, deve ser ainda mais cuidadoso com as toalhas Crédito: Imagem gerada por IA

Usar a mesma toalha de banho por vários dias é um costume comum em muitas casas. À primeira vista, ela parece limpa, cheira bem e cumpre o papel de secar o corpo. Mas um novo estudo mostra que essa prática pode ser um risco silencioso para a saúde, já que as toalhas acumulam milhões de micro-organismos em poucos dias de uso.

Toalhas de banho

Um dos produtos caseiros mais usados é o bicarbonato de sódio de antes. por Shutterstock
Bicarbonato é ótimo para limpar Toalhas de banho por Shutterstock
O bicarbonado funciona muito bem com toalhas.  por Shutterstock
Além disso, não é preciso utilizar muito sabão para recuperar a maciez por Shutterstock
Misture 3 colheres de sopa de bicarbonato em meio copo de água  por Shutterstock
Despeje no compartimento destinado ao amaciante da máquina. por Shutterstock
1 de 6
Um dos produtos caseiros mais usados é o bicarbonato de sódio de antes. por Shutterstock

O levantamento, realizado com 2,2 mil adultos no Reino Unido, revelou que 44% das pessoas lavam suas toalhas apenas a cada três meses — ou mais. Outros 25% trocam semanalmente, 20% lavam uma vez por mês e apenas 5% afirmaram higienizar a peça todos os dias. Os dados impressionaram até os especialistas.

Leia mais

Imagem - Aranha-marrom: saiba o lugar onde esse animal se esconde na sua casa e o que fazer em caso de picada

Aranha-marrom: saiba o lugar onde esse animal se esconde na sua casa e o que fazer em caso de picada

Imagem - Aqui estão os 5 motivos que fizeram o iogurte grego derrotar o iogurte comum e virar queridinho no café da manhã

Aqui estão os 5 motivos que fizeram o iogurte grego derrotar o iogurte comum e virar queridinho no café da manhã

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

A pesquisadora Sally Bloomfield, especialista em higiene doméstica, disse à BBC que o resultado foi alarmante. “Achei que as pessoas não conseguiriam usar uma toalha tão suja. Elas ficam incrustadas, suadas e desconfortáveis”, afirmou.

Segundo Bloomfield, o ideal é lavar a toalha pelo menos uma vez por semana. Mesmo que pareça limpa, ela acumula microrganismos que podem causar infecções de pele, principalmente quando usada para secar diferentes partes do corpo. “Esses germes podem entrar em pequenas feridas e causar infecções graves”, explica.

A dermatologista Cristina Psomadakis, consultora do serviço público de saúde do Reino Unido, reforça que quem sofre com acne ou inflamações nos folículos deve lavar as toalhas com mais frequência. “Toalhas mal higienizadas pioram problemas de pele. É essencial cuidar da limpeza para evitar o acúmulo de bactérias”, afirma.

O alerta vale também para quem mora com outras pessoas. Compartilhar toalhas ou lavá-las juntas aumenta o risco de contaminação cruzada. “Carregamos microrganismos que podem não nos fazer mal, mas afetar quem vive conosco”, completa Bloomfield.

Para quem se preocupa com o gasto de água e energia, a especialista sugere uma solução equilibrada: “Lave em temperatura mais baixa, mas lave. O importante é manter seus micróbios só para você”, brinca.

E se ainda restar dúvida, a resposta é clara: toalha de rosto, de corpo e de academia devem ser sempre separadas e lavadas com frequência. A higiene é a melhor forma de manter a saúde da pele e o frescor do banho.

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira
Imagem - Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas