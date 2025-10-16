CUIDADO

Especialistas alertam: usar a mesma toalha por muitos dias pode causar infecções sérias

Pesquisa mostra que muita gente passa meses sem lavar as toalhas e isso pode trazer riscos à saúde

Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 05:00

Se você divide a casa com outras pessoas, deve ser ainda mais cuidadoso com as toalhas Crédito: Imagem gerada por IA

Usar a mesma toalha de banho por vários dias é um costume comum em muitas casas. À primeira vista, ela parece limpa, cheira bem e cumpre o papel de secar o corpo. Mas um novo estudo mostra que essa prática pode ser um risco silencioso para a saúde, já que as toalhas acumulam milhões de micro-organismos em poucos dias de uso.



O levantamento, realizado com 2,2 mil adultos no Reino Unido, revelou que 44% das pessoas lavam suas toalhas apenas a cada três meses — ou mais. Outros 25% trocam semanalmente, 20% lavam uma vez por mês e apenas 5% afirmaram higienizar a peça todos os dias. Os dados impressionaram até os especialistas.

A pesquisadora Sally Bloomfield, especialista em higiene doméstica, disse à BBC que o resultado foi alarmante. “Achei que as pessoas não conseguiriam usar uma toalha tão suja. Elas ficam incrustadas, suadas e desconfortáveis”, afirmou.

Segundo Bloomfield, o ideal é lavar a toalha pelo menos uma vez por semana. Mesmo que pareça limpa, ela acumula microrganismos que podem causar infecções de pele, principalmente quando usada para secar diferentes partes do corpo. “Esses germes podem entrar em pequenas feridas e causar infecções graves”, explica.

A dermatologista Cristina Psomadakis, consultora do serviço público de saúde do Reino Unido, reforça que quem sofre com acne ou inflamações nos folículos deve lavar as toalhas com mais frequência. “Toalhas mal higienizadas pioram problemas de pele. É essencial cuidar da limpeza para evitar o acúmulo de bactérias”, afirma.

O alerta vale também para quem mora com outras pessoas. Compartilhar toalhas ou lavá-las juntas aumenta o risco de contaminação cruzada. “Carregamos microrganismos que podem não nos fazer mal, mas afetar quem vive conosco”, completa Bloomfield.

Para quem se preocupa com o gasto de água e energia, a especialista sugere uma solução equilibrada: “Lave em temperatura mais baixa, mas lave. O importante é manter seus micróbios só para você”, brinca.