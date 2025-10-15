Aranha-marrom: saiba onde esse animal se esconde na sua casa e o que fazer para evitar ser picado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:50
A aranha-marrom é um dos animais mais perigosos encontrados em áreas urbanas do Brasil. O Ministério da Saúde registrou mais de 43 mil acidentes com aranhas em 2023, sendo a aranha-marrom uma das principais responsáveis pelos ataques. Esse número de picadas tende a aumentar no outono e ainda mais com a chegada do verão.
A aranha-marrom pode aparecer em todo o território nacional. O Sul do país concentra mais da metade das ocorrências, com destaque para o Paraná.
Aranha-marrom, viúva negra e armadeira - os perigos desses animais venenosos
Também conhecida como aranha-violino, por causa do desenho no abdômen que lembra o instrumento, ela pertence ao gênero Loxosceles. Apesar do tamanho pequeno (cerca de 3 a 4 cm), seu veneno pode provocar lesões graves, necrose e até complicações fatais.
Apenas três grupos de aranhas são considerados de importância médica no país: armadeira (Phoneutria), viúva-negra (Latrodectus) e a aranha-marrom. “Aranhas caranguejeiras, apesar do aspecto assustador, possuem picadas dolorosas, mas inofensivas para humanos”, exemplifica o médico Alvaro Pulchinelli Jr.
A espécie prefere locais escuros, secos e pouco movimentados. Costuma se abrigar em:
roupas
sapatos
atrás de quadros e móveis;
itens de material de construção, como telhas, tijolos e madeiras;
dentro de armários e depósitos
A aranha-marrom gosta de lugares escondidos, escuros, quentes e secos, principalmente locais com pouca movimentação, como em estantes, armários com caixas e materiais com pouco uso
“O risco de morte não é iminente, então é possível procurar ajuda especializada com segurança”, explica Alvaro Pulchinelli Jr., médico toxicologista e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).
Animais - aranhas
A prevenção depende de cuidados simples no dia a dia. O Ministério da Saúde faz as seguintes recomendações:
Mantenha jardins e quintais limpos;
Evite o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico, material de construção nas proximidades das casas;
Evite folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e muros das casas;
Limpe periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto das casas;
Vede frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos entre o forro e paredes, consertar rodapés despregados, colocar soleiras nas portas e telas nas janelas. Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques;
Afaste as camas e os berços das paredes. Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão;
Inspecione sapatos e tênis antes de calçá-los
A picada da aranha-marrom muitas vezes passa despercebida. A dor é discreta nas primeiras horas. Mas você sabe o que deve ser feito logo após o contato com animais peçonhentos?
O primeiros passo é lavar o local da picada com água e sabão de forma abundante, o que reduz o risco de infecção. Depois, é preciso imobilizar o membro afetado para evitar a disseminação do veneno e buscar atendimento médico imediato.
Não é recomendado cortar a ferida, sugar o veneno ou aplicar soluções caseiras
lesão pálida ou arroxeada com vermelhidão ao redor
evolução para necrose em alguns casos
urina escura, palidez e pele amarelada em quadros graves
Sacuda roupas e sapatos antes de usá-los;
“Não tente matar ou manipular diretamente o animal. O ideal é isolar o local com segurança e chamar as autoridades responsáveis”, recomenda o biólogo Igor Macedo, especialista ambiental da Bracell.
O tratamento deve ser imediato. Segundo o Ministério da Saúde, :
Procure atendimento médico imediatamente;
Fotografe ou informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor, tamanho;
Se possível, e caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão;
Compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor;
Procure a unidade médica mais próxima
O soro antiaracnídico, produzido pelo Instituto Butantan e distribuído pelo SUS, é indicado para casos graves, principalmente quando há necrose ou sinais de hemólise.
"Geralmente as picadas com a aranha-marrom ocorrem quando ela se esconde entre as roupas nos armários ou enquanto se deslocam nos tetos durante a noite e caem em cima da cama de pessoas que estão dormindo", diz Antonio Brescovit, pesquisador do Instituto Butantan.
Cães e gatos também podem ser vítimas desses animais. No caso da aranha-marrom, os sinais mais comuns são ferida com necrose, sangue na urina e urina escura. Não existe soro veterinário. O tratamento é feito de forma sintomática, com acompanhamento de um médico veterinário.
De acordo com orientação do Instituto Butantan, os animais podem ainda apresentar inchaço, dor intensa e dificuldade para se movimentar. Em casos graves, há risco de alterações cardíacas e respiratórias.