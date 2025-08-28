CASA E JARDIM

9 truques simples para manter as aranhas fora de sua casa

Mudanças simples no dia a dia vão deixar as aranhas longe do seu lar

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:03

Importância de cuidar do jardim e reduzir a aproximação de aranhas ao redor do imóvel Crédito: Reprodução: YouTube

As aranhas são parte importante do equilíbrio ecológico, mas nem todos se sentem confortáveis em conviver com elas dentro de casa. No outono, sua presença se torna mais comum, já que buscam proteção contra o frio.

Ainda que sejam, em geral, inofensivas, encontrar uma delas no quarto ou no banheiro pode ser desagradável. Por isso, estratégias simples podem ser aplicadas para reduzir o risco de invasão, criando um lar mais confortável para todos.

Zelar pela limpeza da casa

Ambientes limpos não oferecem as condições ideais para que aranhas se instalem. A higienização constante evita acúmulo de sujeira e restos de insetos.

Aspirar com frequência os cantos, rodapés e áreas menos movimentadas garante que não encontrem locais adequados para permanecer.

Bloquear entradas potenciais

Portas mal vedadas e rachaduras em janelas funcionam como caminhos de acesso. Selar essas aberturas reduz a probabilidade de invasão.

Esse cuidado traz ainda mais benefícios, pois melhora a eficiência energética da residência e impede a entrada de correntes de ar.

Repelir com aromas naturais

O cheiro cítrico da laranja é um repelente natural simples de usar. Espalhar raspas de casca em pontos estratégicos ajuda a afastar aranhas.

Esse recurso não apenas é eficiente, mas também proporciona um aroma agradável em toda a casa.

Optar por capturas humanizadas

Existem ferramentas próprias para capturar aranhas de forma segura e liberá-las no ambiente externo. Esse método é prático e sem violência.

Além de manter a casa livre, ainda contribui para o equilíbrio da natureza, já que as aranhas são predadoras de insetos.

Aproveitar a iluminação

Aranhas se sentem mais à vontade em locais sombreados. Deixar entrar luz natural é uma maneira simples de inibir sua presença.

Também é recomendado evitar luzes externas intensas à noite, que atraem insetos e, por consequência, seus predadores.

Não acumular lenha em áreas internas

O armazenamento de lenha dentro de casa favorece a presença de aranhas, que se escondem entre os pedaços de madeira.

O ideal é mantê-la em áreas externas, afastadas das entradas, evitando levar aracnídeos junto com o material.

Cuidar do entorno da residência

Um quintal malcuidado é um ambiente perfeito para pragas. Folhas acumuladas, galhos e entulhos atraem insetos que servem de alimento para aranhas.

Manter tudo limpo e organizado no entorno da casa diminui bastante a probabilidade de invasões.

Controlar a umidade dos ambientes

A umidade é um dos fatores que mais atraem esses animais. Por isso, usar aparelhos que reduzem a concentração de água no ar é uma boa estratégia.

Consertar vazamentos e infiltrações também ajuda a manter a casa mais seca e, portanto, menos atrativa para os aracnídeos.

Evitar desorganização e excesso de objetos

Acúmulo de caixas, papéis e sacolas cria esconderijos ideais. Esses pontos desorganizados se tornam o local preferido das aranhas.