Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa

Pequena e discreta, a aranha-violonista é comum no Brasil e pode representar risco à saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:02

Uma mistura simples afasta a aranha e ainda impede que outras entrem no ambiente
Uma mistura simples afasta a aranha e ainda impede que outras entrem no ambiente Crédito: Imagem gerada por IA

Só de imaginar uma aranha em casa, muita gente já sente calafrios. E esse medo faz sentido, especialmente quando o assunto é a aranha-marrom.

Essa espécie, também chamada de aranha-violonista, é pequena e costuma se esconder em lugares discretos, o que a torna difícil de ser percebida. Mesmo assim, seu veneno é potente e pode causar complicações sérias.

Apesar de perigosa, há formas simples de afastá-la sem precisar recorrer a produtos químicos agressivos. Com alguns itens que normalmente já estão em casa, dá para se proteger desses visitantes indesejados.

Vinagre é um ótimo repelente

Uma das maneiras mais práticas e econômicas de eliminar ou afastar aranhas-marrons é usando vinagre branco diluído em água. Basta misturar partes iguais dos dois líquidos em um borrifador e aplicar onde elas costumam aparecer.

Preste atenção nos locais mais visados, como cantos escuros, armários, depósitos e porões. Depois, borrife tanto sobre as aranhas quanto nas áreas com teias e possíveis entradas: janelas, portas e rachaduras. O ácido acético do vinagre age rapidamente e o odor intenso ainda ajuda a mantê-las longe.

Solução natural, barata e segura

Além de eficiente, a mistura de vinagre e água é completamente segura para pessoas, crianças e animais de estimação.

Por não conter substâncias tóxicas, também é uma alternativa ecológica e bem mais econômica do que os inseticidas industrializados.

O preparo é simples e não exige nenhuma experiência com dedetização. Reaplique o produto de tempos em tempos, especialmente no início do outono, quando as aranhas costumam surgir com mais frequência. Para deixar o cheiro mais agradável, adicione algumas gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta, elas detestam esse aroma.

Casa protegida o ano inteiro

Com essa técnica, dá para manter sua casa livre de aranhas de forma natural e sustentável.

O segredo é manter a constância: aplique a solução de vinagre e água regularmente e você cria uma barreira protetora contra esses aracnídeos. Assim, o ambiente fica mais seguro e tranquilo durante todo o ano.

