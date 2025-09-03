Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova espécie de aranha azul elétrica que vive em ambiente improvável é descoberta

Espécie inédita chama atenção pela cor rara e habitat improvável

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:00

Cientistas afirmam que é uma das aranhas mais raras do planeta
Cientistas afirmam que é uma das aranhas mais raras do planeta Crédito: Reprodução/Youtube

Pesquisadores da Universidade Khon Kaen, na Tailândia, identificaram uma nova espécie de tarântula marcada por um azul-metálico impressionante. O aracnídeo foi encontrado em árvores de manguezal na província de Phang Nga. Batizada de Chilobrachys natanicharum, a espécie foi descrita pela primeira vez na ciência e já é considerada uma das tarântulas mais raras do mundo.

A tonalidade azul vibrante da tarântula não está ligada a pigmentos naturais, mas sim a nanoestruturas que refletem a luz. Esse fenômeno cria o aspecto metálico que impressiona até especialistas em aracnídeos. 

Além do azul-neon, alguns exemplares apresentam pelos violetas, principalmente quando jovens. Essa combinação de cores torna a espécie única e desperta o interesse da comunidade científica.

Embora já tivesse sido vista em mercados locais, a tarântula nunca havia sido estudada de formalmente. Agora, pela primeira vez, suas características foram descritas detalhadamente por pesquisadores tailandeses.

Expedição trabalhosa

A pesquisa de campo não foi nada simples. O cientista Narin Chomphuphuang relatou as dificuldades em capturar os animais: “Durante a nossa expedição, caminhamos à tarde e à noite durante a maré baixa, conseguindo recolher apenas dois deles”, contou em entrevista à CNN.

Segundo o pesquisador, o desmatamento dos manguezais de Phang Nga é responsável pela raridade da tarântula, mesmo que a espécie transite na terra e em ocos de árvores da província.

Mais recentes

Imagem - Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna

Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna
Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha
Imagem - Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua