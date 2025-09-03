CIÊNCIA

Nova espécie de aranha azul elétrica que vive em ambiente improvável é descoberta

Espécie inédita chama atenção pela cor rara e habitat improvável

Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:00

Cientistas afirmam que é uma das aranhas mais raras do planeta Crédito: Reprodução/Youtube

Pesquisadores da Universidade Khon Kaen, na Tailândia, identificaram uma nova espécie de tarântula marcada por um azul-metálico impressionante. O aracnídeo foi encontrado em árvores de manguezal na província de Phang Nga. Batizada de Chilobrachys natanicharum, a espécie foi descrita pela primeira vez na ciência e já é considerada uma das tarântulas mais raras do mundo.

A tonalidade azul vibrante da tarântula não está ligada a pigmentos naturais, mas sim a nanoestruturas que refletem a luz. Esse fenômeno cria o aspecto metálico que impressiona até especialistas em aracnídeos.

Além do azul-neon, alguns exemplares apresentam pelos violetas, principalmente quando jovens. Essa combinação de cores torna a espécie única e desperta o interesse da comunidade científica.

Embora já tivesse sido vista em mercados locais, a tarântula nunca havia sido estudada de formalmente. Agora, pela primeira vez, suas características foram descritas detalhadamente por pesquisadores tailandeses.

Expedição trabalhosa

A pesquisa de campo não foi nada simples. O cientista Narin Chomphuphuang relatou as dificuldades em capturar os animais: “Durante a nossa expedição, caminhamos à tarde e à noite durante a maré baixa, conseguindo recolher apenas dois deles”, contou em entrevista à CNN.