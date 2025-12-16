BOMBA!

‘Três Graças’: Mal-entendido plantado por Joélly vira bomba na vida de Gerluce

Joélly causa desentendimento e prejudica relacionamento de Gerluce

O cerco está cada dia mais fechado para Gerluce (Sophie Charlotte) em “Três Graças”. A sequência dos próximos capítulos mistura emoção à flor da pele e uma revelação milionária de virar tudo de cabeça para baixo.

Nesse ínterim, Joélly (Alana Cabral) fala além da conta e cria uma situação constrangedora diante de Paulinho (Romulo Estrela).

Tudo começa quando a adolescente acredita que a mãe passou a noite em um motel com o namorado, mas a realidade segue outro caminho. Gerluce passa horas no ferro-velho por causa do roubo da estátua e do mistério que envolve Claudia (Lorrana Mousinho), Viviane (Gabriela Loran) e a fortuna escondida na escultura.

“Noitada, né?”, dispara Joélly, diante do policial, que reage com estranhamento, e acaba gerando uma confusão, porque o comportamento distante da amada levanta outras suspeitas. Além disso, encontros frequentes dela com Gilmar (Amaury Lorenzo) alimentam ainda mais a desconfiança. Assim, o clima pesa, e a confiança começa a balançar.

Abalada pelos acontecimentos, Gerluce chega em casa tentando manter a calma. No entanto, Joélly não poupa palavras e solta: “No motel, vó, com o namorado. A mãe também tem direito!”. Gerluce perde o controle, enquanto Lígia (Dira Paes) tenta conter o estrago e sai em defesa da filha.

A protagonista tenta contornar a situação. Ela afirma que conversava com Viviane e perde a noção do tempo. Ainda assim, Joélly insiste, provoca e ironiza, chegando a insinuar uma possível gravidez. O ambiente esquenta, a tensão sobe e a noite termina com desentendimentos.

No dia seguinte, a história ganha novos contornos mais dramáticos. Transtornada após descobrir que a estátua escondia R$ 5 milhões, Gerluce passa mal e desmaia na rua, na frente de Paulinho. Ele corre para ajudá-la, no entanto, Joélly dispara: “Vai me dizer que não ficou com ela ontem até tarde da noite?”.