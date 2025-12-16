Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Três Graças’: Mal-entendido plantado por Joélly vira bomba na vida de Gerluce

Joélly causa desentendimento e prejudica relacionamento de Gerluce

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 20:33

Joélly e Gerluce
Joélly e Gerluce Crédito: Reprodução | TV Globo

O cerco está cada dia mais fechado para Gerluce (Sophie Charlotte) em “Três Graças”. A sequência dos próximos capítulos mistura emoção à flor da pele e uma revelação milionária de virar tudo de cabeça para baixo.

Nesse ínterim, Joélly (Alana Cabral) fala além da conta e cria uma situação constrangedora diante de Paulinho (Romulo Estrela).

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Leia mais

Imagem - Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Quando Juquinha e Lorena se beijam em 'Três Graças'? Atriz revela bastidores

Imagem - Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Imagem - ‘Três Graças’: Após roubo de estátua, Gerluce comete vacilo e pode ser desmascarada por Arminda

‘Três Graças’: Após roubo de estátua, Gerluce comete vacilo e pode ser desmascarada por Arminda

Tudo começa quando a adolescente acredita que a mãe passou a noite em um motel com o namorado, mas a realidade segue outro caminho. Gerluce passa horas no ferro-velho por causa do roubo da estátua e do mistério que envolve Claudia (Lorrana Mousinho), Viviane (Gabriela Loran) e a fortuna escondida na escultura.

“Noitada, né?”, dispara Joélly, diante do policial, que reage com estranhamento, e acaba gerando uma confusão, porque o comportamento distante da amada levanta outras suspeitas. Além disso, encontros frequentes dela com Gilmar (Amaury Lorenzo) alimentam ainda mais a desconfiança. Assim, o clima pesa, e a confiança começa a balançar.

Abalada pelos acontecimentos, Gerluce chega em casa tentando manter a calma. No entanto, Joélly não poupa palavras e solta: “No motel, vó, com o namorado. A mãe também tem direito!”. Gerluce perde o controle, enquanto Lígia (Dira Paes) tenta conter o estrago e sai em defesa da filha.

A protagonista tenta contornar a situação. Ela afirma que conversava com Viviane e perde a noção do tempo. Ainda assim, Joélly insiste, provoca e ironiza, chegando a insinuar uma possível gravidez. O ambiente esquenta, a tensão sobe e a noite termina com desentendimentos.

No dia seguinte, a história ganha novos contornos mais dramáticos. Transtornada após descobrir que a estátua escondia R$ 5 milhões, Gerluce passa mal e desmaia na rua, na frente de Paulinho. Ele corre para ajudá-la, no entanto, Joélly dispara: “Vai me dizer que não ficou com ela ontem até tarde da noite?”.

Gerluce não encontra espaço para explicar, enquanto Lígia tenta apagar o incêndio, alegando que a filha esteve com Viviane na farmácia. A partir desse momento, Paulinho passa a olhar tudo com desconfiança. Assim, o mal-entendido plantado por Joélly vira gatilho de uma crise que promete mexer com os rumos da trama.

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - Veja lista de cotados para o grupo Camarote e Veteranos no BBB 26

Veja lista de cotados para o grupo Camarote e Veteranos no BBB 26
Imagem - Papai Noel: conheça a origem do ‘bom velhinho’ e suas variações pelo mundo

Papai Noel: conheça a origem do ‘bom velhinho’ e suas variações pelo mundo
Imagem - Influenciadora diz que recebeu mensagens de Léo Santana, Vini Jr. e outros famosos: ‘Está tudo guardado’

Influenciadora diz que recebeu mensagens de Léo Santana, Vini Jr. e outros famosos: ‘Está tudo guardado’

MAIS LIDAS

Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026
01

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Imagem - Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama
02

Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Imagem - Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas
03

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Imagem - Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar
04

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar