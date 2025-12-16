Acesse sua conta
Com vista para lago e mais cara que o prêmio do BBB: veja como é a mansão de Bia do Brás

Influenciadora desabafou sobre dificuldades até conquistar a tão sonhada residência

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 22:06

Bia do Brás arrematou mansão por mais de R$ 2 milhões
Beatriz Reis, de 25 anos, conhecida como Bia do Brás, entrou no Big Brother Brasil 2024, cheia de dívidas com garra para levar o prêmio de mais de R$ 2 milhões para casa. No entanto, terminou sendo eliminada na reta final.

No entanto, seu jeito autêntico e ‘vendedora’ de ser na casa, o que faz parte de sua trajetória quando trabalha no Brás, centro popular de vendas em São Paulo, fez com que a jovem lucrasse muito mais do que o prêmio que teria levado da casa mais vigiada do Brasil, através de propagandas e publicidade.

“Há um ano atrás eu tinha o nome sujo, eu não poderia comprar nem a almofada do sofá, e hoje me ver assim numa casa num condomínio de alto padrão é um sonho. Tudo que está aqui, eu escolhi”, desabafou em um vídeo publicado nas redes sociais em que mostra a mansão conquistada depois de muito trabalho. A casa de alto padrão fica em Atibaia, no interior de São Paulo, a cerca de 70 km da capital paulista, e conta com piscina, área gourmet, haras, lago e muita área verde.

Influenciadora compartilhou mansão nas redes sociais por Divulgação | TURRÁ IMÓVEIS ATIBAIA

No vídeo, Bia relata que no momento de escolha do lar não poderia faltar conforto para sua família, e também relembrou dificuldades que passou na vida. “Tinha o sofá, que eu ganhei e foi doado por um amigo meu, e tinha um pedaço que estava com um furo, e um rasgo no meio, que quando você sentava, todo mundo afundava”, relembrou com bom humor. Antes de se mudar para o novo lar, Bia morava em Guarulhos, numa casa em bom estado, mas sem camas, e que vivia em constante reformas.

Um dos lugares preferidos na nova residência é a mesa posta que fica na área gourmet, onde faz churrasco com a família. “Eu amo mesa posta, que é uma novidade, porque lá em casa, quando eu morava em Guarulhos, a gente mal tinha prato, e uma coisa que eu fiz questão na minha cozinha, que não pode faltar é mesa posta, nunca me imaginei chegando no shopping, e comprando louça para a cozinha”.

“Hoje eu tenho uma cama, que eu não tinha. Eu sempre sonhei com cama com lençois de hotel, tudo branquinho, eu já realizei. Meu violão que a Eliana me deu no amigo secreto da TV Globo”, disse também.

A residência comprada por Bia tem 628 m² de área construída, três suítes, garagem para quatro carros, área gourmet, piscina e ambientes integrados. Além de quadras esportivas. A influenciadora arrematou o imóvel por R$ 2,5 milhões.

